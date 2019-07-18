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пятница, 19 июля 2019 07:25

Новый рекорд: кубик Рубика собрали за одну секунду

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Новый рекорд: кубик Рубика собрали за одну секунду
Кубик Рубика нейросеть научились собирать за 20 ходов Фото: fshoke.com

Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов.

Алгоритм под названием DeepCubeA создали исследователи из Калифорнийского университета. В рамках тренировки системы в нее загрузили 10 млрд комбинаций разобранного кубика Рубика, сообщает журнале Nature Machine Intelligence.

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Работу искусственного интеллекта протестировали на одной тысячи комбинаций. В 60% попыток система собирала кубик Рубика кратчайшим путем из возможных.

"Сбор кубика Рубика - это задача, которая требует символического, математического и абстрактного мышления. Поэтому искусственный интеллект, который способен разобраться с этим, постепенно приближается к тому, чтобы научиться думать, планировать и принимать решения", - говорят авторы исследования.

Человек, чтобы собрать кубик Рубика, использует около 50 движений. Искусственному интеллекту для этого необходимо в среднем 28 движений.

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19
июля

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