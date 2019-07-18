Открыли первый государственный онлайн-магазин в Украине

Prozorro Market работает по принципу обычного интернет-магазина, но имеет определенные особенности торговли. Фото: Depositphotos

Площадка электронных торгов ProZorro запустила первый государственный онлайн-магазин.

"Появился новый инструмент, который сделает еще быстрее и проще допороговые закупки и отчеты о заключенных договорах. Приглашаем заказчиков, которым необходимо закупить простые товары на небольшие суммы, сделать это в Prozorro Market - первом государственном онлайн-магазине", - информируют в ведомстве.

Prozorro Market позволяет покупать товары без объявления тендера. Как в обычном интернет-магазине: надо выбрать товар через каталог, положить в "корзину" и ожидать доставку.

Все поставщики, которые разместили товар на сайте, прошли квалификацию администраторов каталога (ГУ "Профессиональные закупки" или ГП "Медицинские закупки Украины"). Заказчику не нужно проводить отбор и процедуру квалификации.

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В то же время новый магазин будет иметь определенные особенности.

"Поставщики в Prozorro Market должны понимать особенности закупок за государственные средства, и быть готовыми заключать договоры и работать на условиях последующей оплаты. В течение недели поставщик отправит ваш заказ", - говорится в сообщении.

Бюрократические преграды будут отсутствовать, обещают в Prozorro.

"При заказе система сама сформирует черновик отчета о заключенном договоре. Черновик отчета можно будет опубликовать после заключения договора", - объяснили в ведомстве.

Prozorro Market является официальным инструментом системы электронных публичных закупок Prozorro. Действует на основании приказа ГП "ПРОЗОРРО" №16 и письма-разъяснения Министерства экономического развития и торговли Украины.

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