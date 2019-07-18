Зеленский на английском языке обратился к инвесторам

"Все будет иначе. Я лично это гарантирую", - говорит инвесторам президент.

Президент Владимир Зеленский обратился на английском языке к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину

Видео опубликовал в Facebook.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю, старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - заявил президент.

Зеленский также обратился к украинцам, которые живут не в Украине: "Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину. С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Дэвида Брауна".

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Нацбанк смягчил монетарную политику - снизил учетную ставку с 17,5% до 17%. Учетную ставку снизили из-за замедления инфляции и укрепления курса национальной валюты.