Кредиты подешевеют: Нацбанк снизил учетную ставку

Нацбанк смягчил монетарную политику - снизил учетную ставку с 17,5% до 17%.

Учетную ставку снизили из-за замедления инфляции и укрепления курса национальной валюты, сообщили в Национальном банке.

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Также улучшились инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Учетная ставка влияет на стоимость кредитов в Украине. Чем выше риски, тем более высокую ставку устанавливает регулятор. Кроме того, она ориентир стоимости денег.

В Украине впервые с июля 2018 года зафиксировали дефляцию. В июне товары и услуги подешевели на 0,5%, свидетельствуют данные Госстата. В частности, продукты упали в цене на 1,2%. Больше всего подешевели яйца - на 26,7% и овощи - на 14,3%. В то же время фрукты подорожали на 9,3%, сахар - на 6,7%.