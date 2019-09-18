Названа дата презентации Pixel 4

Автор: Google Pixel 4 и Pixel 4 XL представят 15 октября

Корпорация Google представит новую линейку смартфонов - Pixel 4 и Pixel 4 XL - 15 октября.

Презентация состоится в Нью-Йорке на мероприятии Made by Google, передает The Verge.

Кроме смартфонов, Google может представить новое поколение домашнего помощника Google Home Mini под брендом Nest, ноутбук Google Pixelbook 2, наушники Pixel Buds.

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Вероятно, что в Pixel 4 одинарную главную камеру заменят на несколько. Судя по изображениям, смартфон получил две задние камеры и третий датчик. В правом нижнем углу модуля камеры есть точка, которая может быть микрофоном.

В компании подтвердили, что смартфоны будут использовать технологию Google Project Soli для управления отдельными функциями с помощью жестов рук. Кроме этого, будет применяться способ аутентификации, подобный Face ID.

В 2018-м на Made by Google"компания представила Pixel 3, Pixel 3 XL, "умный" дисплей Home Hub и новый Chromebook.