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понедельник, 14 октября 2019 02:37

NASA собирается запустить самую мощную ракету в мире

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NASA собирается запустить самую мощную ракету в мире
В NASA сообщили о самой большой ракете. Фото: Сегодня

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA может запустить носитель Space Launch System в середине 2021 года.

"Расписание, которого мы должны придерживаться, очень и очень агрессивное", - сказал Кен Боверсокс, исполняющий обязанности администратора по вопросам разведки и операций с людьми в NASA во время презентации на Международном симпозиуме персонального и коммерческого космического полета (ISPCS), сообщает SpaceNews

По словам чиновника, этот график предусматривает завершение строительства основной ступени в конце этого года и отправку ее в Космический центр имени Джона Стенниса в Мисиссипы для проведения огневых тестов, известных как Green Run.

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После Green Run ступень будет отправлена в Космический центр им. Кеннеди для интеграции с двумя твердотопливными ракетными ускорителями, верхней ступенью и космическим кораблем "Орион", который и будет выполнять испытательный полет.

Напомним, во Львовской области собираются переоборудовать наибольший радиотелескоп.

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