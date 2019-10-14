NASA собирается запустить самую мощную ракету в мире

В NASA сообщили о самой большой ракете. Фото: Сегодня

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA может запустить носитель Space Launch System в середине 2021 года.

"Расписание, которого мы должны придерживаться, очень и очень агрессивное", - сказал Кен Боверсокс, исполняющий обязанности администратора по вопросам разведки и операций с людьми в NASA во время презентации на Международном симпозиуме персонального и коммерческого космического полета (ISPCS), сообщает SpaceNews

По словам чиновника, этот график предусматривает завершение строительства основной ступени в конце этого года и отправку ее в Космический центр имени Джона Стенниса в Мисиссипы для проведения огневых тестов, известных как Green Run.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер Алексей Леонов, который первым в истории вышел в открытый космос

После Green Run ступень будет отправлена в Космический центр им. Кеннеди для интеграции с двумя твердотопливными ракетными ускорителями, верхней ступенью и космическим кораблем "Орион", который и будет выполнять испытательный полет.

Напомним, во Львовской области собираются переоборудовать наибольший радиотелескоп.