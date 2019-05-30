NASA предлагает запустить бизнес в космосе

 
Ексклюзивы
1/5
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
1 Просмотров: 1566
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2241
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1188
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 504
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6804
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7371
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3627
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4482
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4932
Фото
Все фото
12
7
5
10
4
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
От очков до формы: военные пилоты тестируют новое снаряжение
От очков до формы: военные пилоты тестируют новое снаряжение
Видео
Все видео
Xiaomi показал новый телефон с выдвижной камерой
Xiaomi показал новый телефон с выдвижной камерой
Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"
Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
В Харькове самостоятельно будут выпускать БТР-4
В Харькове самостоятельно будут выпускать БТР-4
Разработчики создали инновационный агродрон
Разработчики создали инновационный агродрон
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 360
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2241
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 17767
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 711
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1827
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
четверг, 30 мая 2019 15:03

NASA предлагает запустить бизнес в космосе

  Комментировать
NASA предлагает запустить бизнес в космосе
Космическое агентство NASA предложило частным американским компаниям вести бизнес в космосе. Фото: NASA.

Космическое агентство NASA предложило частным американским компаниям подготовить проекты по коммерческому освоению околоземной орбиты.

Сейчас там находится Международная космическая станция, но правительство США перестанет финансировать ее работу до 2025 года. Свои бизнес-проекты представили 12 американских компаний. В частности Blue Origin, Lockheed Martin, Boeing и другие. Некоторые из них предлагают построить собственные космические станции, другие - модернизировать МКС, передает The Бабель.

Такие станции могут приносить прибыль в научных исследованиях и разработках технологий, космическом туризме. На станциях можно снимать фильмы и проводить спортивные соревнования.

Пока эти проекты сложно реализовать за высокой стоимости космических полетов.

Сам проект NASA запустили еще в прошлом году. Главные условия - он должен стартовать в течение 5-6 лет. Общая стоимость не должна превышать $11 млн, а каждого отдельного контракта - $1 млн.

28 мая космическое агентство опубликовало отчет, в котором представило краткие резюме с коммерческого освоения околоземной орбиты 12 компаний. Они специализируются на аэрокосмической отрасли и оценке рыночных перспектив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле

Самую масштабную и наиболее разностороннюю концепцию представила компания Blue Origin Джефф Безос. Она привлекла партнеров, которые помогут построить автономный населенный модуль со своей системой жизнеобеспечения. Другие - исследовать рынок и определять те или иные технические требования к будущей космической станции. После базовой подготовки Blue Origin готова запустить свою станцию ​​на орбиту в течение 3 лет.

В NASA говорят, что сейчас высокая стоимость доставки людей и грузов в космос мешает частным компаниям выйти на новую экономическую арену. Ее можно уменьшить за счет масштабного подхода. Тогда агентство станет просто одним из многих клиентов, который сможет воспользоваться частными космическими станциями на околоземной орбите "по более низкой цене" для своих исследований Луны и Марса.

Пока NASA официально не объявляло о сотрудничестве с любой из компаний по коммерческому освоению околоземной орбиты.

Исследователи из NASA рассказали, что в будущем на Луне может появиться автономная колония роботов, способных копировать самих себя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «NASA предлагает запустить бизнес в космосе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Таких похорон еще не видели

Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Запретили ввозить украинское книги

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 52960
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 28629
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 17767
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 13959
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 8510
Техника
В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы
В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы Просмотров: 774
Электробусы нефтяному рынку вредят больше, чем электрокары: исследование
Электробусы нефтяному рынку вредят больше, чем электрокары: исследование Просмотров: 1035
Apple представила обновленный iPod touch
Apple представила обновленный iPod touch Просмотров: 315
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
12
 Просмотров: 8992
Заряжает электрокары за 20 мин. - в Британии построили сверхбыструю зарядную станцию
Заряжает электрокары за 20 мин. - в Британии построили сверхбыструю зарядную станцию Просмотров: 522
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
5
Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
Голосов: 794
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua