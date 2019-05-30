NASA предлагает запустить бизнес в космосе

Космическое агентство NASA предложило частным американским компаниям вести бизнес в космосе. Фото: NASA.

Космическое агентство NASA предложило частным американским компаниям подготовить проекты по коммерческому освоению околоземной орбиты.

Сейчас там находится Международная космическая станция, но правительство США перестанет финансировать ее работу до 2025 года. Свои бизнес-проекты представили 12 американских компаний. В частности Blue Origin, Lockheed Martin, Boeing и другие. Некоторые из них предлагают построить собственные космические станции, другие - модернизировать МКС, передает The Бабель.

Такие станции могут приносить прибыль в научных исследованиях и разработках технологий, космическом туризме. На станциях можно снимать фильмы и проводить спортивные соревнования.

Пока эти проекты сложно реализовать за высокой стоимости космических полетов.

Сам проект NASA запустили еще в прошлом году. Главные условия - он должен стартовать в течение 5-6 лет. Общая стоимость не должна превышать $11 млн, а каждого отдельного контракта - $1 млн.

28 мая космическое агентство опубликовало отчет, в котором представило краткие резюме с коммерческого освоения околоземной орбиты 12 компаний. Они специализируются на аэрокосмической отрасли и оценке рыночных перспектив.

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Самую масштабную и наиболее разностороннюю концепцию представила компания Blue Origin Джефф Безос. Она привлекла партнеров, которые помогут построить автономный населенный модуль со своей системой жизнеобеспечения. Другие - исследовать рынок и определять те или иные технические требования к будущей космической станции. После базовой подготовки Blue Origin готова запустить свою станцию ​​на орбиту в течение 3 лет.

В NASA говорят, что сейчас высокая стоимость доставки людей и грузов в космос мешает частным компаниям выйти на новую экономическую арену. Ее можно уменьшить за счет масштабного подхода. Тогда агентство станет просто одним из многих клиентов, который сможет воспользоваться частными космическими станциями на околоземной орбите "по более низкой цене" для своих исследований Луны и Марса.

Пока NASA официально не объявляло о сотрудничестве с любой из компаний по коммерческому освоению околоземной орбиты.

Исследователи из NASA рассказали, что в будущем на Луне может появиться автономная колония роботов, способных копировать самих себя.