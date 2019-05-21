Нацполиция теперь стреляет с турецких автоматов

С конца 2018-го года, MP-5 использует спецподразделение "Дозор" Государственной пограничной службы. Фото: facebook.com

Спецподразделения Национальной полиции МВД Украины укомплектовали пистолетами-пулеметами МР5.

Калибр автомата - 9мм. Огнестрел разработан под пистолетный патрон 9х19 мм Luger. МР5 Способен обеспечивать автоматический и одиночный режим ведения огня.

"MP5 - для нашего спецподразделения лучше подходит по сравнению с другими автоматами. Он комфортный для работы с целями на коротких дистанциях. Им легче оперировать в транспортном средстве, помещении и т.п..

Этот пистолет-пулемет оснащен глушителем, поэтому относительно тихий, имеет несильную отдачу и демонстрирует неплохую кучность при стрельбе ", - рассказал спецназовец подразделения "Дозор".

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Патроны, применяемые в МР5 можно использовать и для определенных пистолетов. В МВД заявили, что этот Heckler & Koch демонстрирует низкие показатели летальности и имеет высокое останавливающее действие по сравнению с другими автоматами, сообщили на сайте pravda.com.ua.

Длина МР5 с прикладом - 690 мм, без приклада - 525мм. Скорострельность - 600-800 выстрелов в минуту.

Наших правоохранителей укомплектовали пистолетами-пулеметами, которые изготовила турецкая компания МКЕ, по лицензии немецкой Heckler & Koch GmbH.

MP-5 должны заменить автоматы модели Калашникова, стоящие на вооружении Национальной полиции. С конца 2018-го года, MP-5 использует спецподразделение "Дозор" Государственной пограничной службы.

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