В Киеве презентовали военного робота

"Ласка 2.0" может помогать вести бой и перевозить грузы. Фото: Денис Попович

Украинские изобретатели собрали робота-саппорта, который будет незаменимым на передовой.

Он может осуществлять огневую поддержку и перевозить большие грузы, пишет Апостроф.

Боевой гаджет собрали мастера предприятия "Инфоком ЛТД" и имеет вид бронированного автомобиля с пушкой.

Его назвали "Беспилотная роботизированная платформа. Ласка 2.0".

По словам руководителя департамента по беспилотным технологиям Сергея Румянцева она имеет 7,62 мм пулемет ПКМ и перемещается благодаря двигателю внутреннего сжигания.

Вся электрика: средства связи, радары и видеокамеры, благодаря которым робот может "видеть" окружающую обстановку, также дистанционно управляются оператором и питаются от аккумуляторов.

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Дистанционное управление беспилотником осуществляется с помощью Wi-Fi на расстоянии 2 км.

Машинка может находиться без подзарядки до 2-х дней.

"Ласка" уже прошла боевые испытания на танковом полигоне. До конца года планируют еще раз ее проверить ее в боевых условиях и начать искать инвесторов.

Кроме этого запорожская компания пока собирает еще одного робота - "Скорпиона". Он будет иметь тот же самый функционал, но, в отличие от предшественника, будет на гусеничном ходу.

В Киеве впервые состоялся Конкурс оборонных технологий. Подали 132 проекта, из которых отобрали 43, пишет Сергей Згурец директор информационно-консалтинговой компании "Defense Express".