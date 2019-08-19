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понедельник, 19 августа 2019 18:04

На улицы выпустили первых роботов-гаишников

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На улицы выпустили первых роботов-гаишников
Робота выпустили патрулировать улицы Фото: Мotor1

В Китае роботы начали патрулировать автомобильный трафик.

Функции полицейских роботы выполняют в округе Ханьдань китайской провинции Хэбэй, передает Мotor1.

Робополицейськие делятся на три категории в зависимости от выполняемых задач. Они способны работать круглосуточно семь дней в неделю.

Робот, который выполняет обязанности офицера дорожной полиции имеет желтый жилете и белую каску. Он фотографирует нарушения ПДД и идентифицирует личности водителей-нарушителей.

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Второй тип - робот-консультант. Он сидит на станциях управления транспортными средствами и отвечает на вопросы автомобилистов.

Кроме этого, такие работы передают информацию о возможных угрозах дорожной безопасности и подозрительных лицах в специальные структуры. Третий тип сообщает участникам трафика об авариях.

Российский робот-гуманоид готовится к полету в космос. Он будет помогать космонавтам в их миссиях и примет участие в строительстве базы на Луне.

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