На сколько 5G быстрее 4G

Самый быстрый 5G в США Фото: Network World.com

В США 5G в 2,7 раза быстрее, чем 4G, который достигает в сети 678 Мбит/с.

Соответствующие исследования провела компания из Великобритании Opensignal. Для этого, они записывали "реальные" показатели по смартфонов. Всего протестовали восемь стран, включая Великобританией, где 5G уже доступен, сообщает techradar.com.

По результатам, самые высокие скорости 5G у США. Пользователи этой страны могут получить до 1,8 Гбит / с на своих устройствах. Основной причиной такой высокой скорости в Америке является использование операторами спектр миллиметровых волн. Это обеспечивает высокую пропускную способность, но короче диапазон. Другие страны используют спектр среднего диапазона ниже шести ҐГц.

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Второе место заняла Швейцария. В этой стране пользователи 5G могут получить скорость 1,1 Гбит / с. Кроме этого, Австралия была единственной страной, где 4G опередил 5G. Самые низкие показатели были в В Великобритании - 569 Мбит / с. Это в 1,3 раза выше, чем в 4G.

Монако стало первым государством в Европе, где 5G есть на всей территории страны.