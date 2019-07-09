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вторник, 09 июля 2019 17:02

Мошенники обманом похитили деньги у пользователей Apple

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Мошенники обманом похитили деньги у пользователей Apple
"Фишинговые" атаки произошли в Новой Зеландии Фото: Apple

В Новой Зеландии произошли масштабные "фишинговые" атаки

От "фишинговой" атаки пострадали пользователи Apple. С их аккаунтов сняли сотни долларов, передает Daily Mail.

Точной суммы, которую удалось похитить мошенникам пока неизвестно. Клиенты заметили, что с их счетов определенные суммы денег перешли в "Apple Sydney". Однако средства попали в руки мошенников, а не компании.

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Одна из пользователей Apple сообщила, что у нее со счета исчезло $600 США. Другая клиентка поделилась тем, что средства исчезают постепенно, поэтому распознать кражу очень сложно.

"Мне казалось, что я неплохо разбираюсь в ИТ-безопасности, но меня обманули на более чем 200 долларов, которые исчезали со счета постепенно маленькими транзакциями и выглядели обычного списания от компании Apple. Сначала я переживала, что у меня выросли траты из-за непомерной любви к Solitaire и Candy Crush (онлайн-игры), но нет - это афера. Будьте осторожны", - написала пользовательница в фейсбуке.

В конце июня главный дизайнер Apple Джонатан Айв объявил об отставке - он проработал в компании с 1992 года.

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