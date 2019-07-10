Twitter ввел запрет на унижение религиозных групп

Twitter будет удалять сообщения, унижающие религиозные группы. Фото из открытых источников.

Социальная сеть Twitter будет удалять сообщения, направленные на унижение и оскорбление представителей религиозных групп.

Новые правила социальной сети начали действовать с 9 июля 2019-го.

В 2018-м Twitter обратился к пользователям с просьбой помочь улучшить свою политику в отношении дегуманизации. Компания получила около 8 тыс. ответов пользователей 30-ти стран мира, пишет The Verge.

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В связи с этим в политику компании внесли изменения, обозначив конкретные примеры контента, направленного против членов религиозных групп, который должен удаляться.

"Твиты, которые дегуманизируют людей на основании их религиозного мировоззрения, например, называют их "крысами", "вирусами" или "грязными животными", теперь прямо запрещены правилами платформы", - отмечает издание.

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