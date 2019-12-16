На разработку самолетов-невидимок выделят более $ 92 млн

В Японии планируют создать самолеты-невидимки Фото: ukrinform.ua Фото: ukrinform.ua

Министерство обороны Японии рассчитывает получить из бюджета более $ 92 млн на разработку истребителей-невидимок.

Новинки планируют заменить устаревшими самолетами воздушных Сил самообороны, сообщает NHK.

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Военное ведомство хочет получить эти средства уже следующего финансового года, который начинается в апреле.

Сумму военного бюджета обсудят министр обороны Таро Коно и министр финансов Таро Асо на следующей неделе.

Минобороны Японии хочет пригласить дополнительный бюджет на разработку беспилотников для поддержки истребителей.