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суббота, 10 августа 2019 14:55

Можно "спалить" украинские военные объекты: в телефоне Зеленского установлен российский приложение

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Можно &quot;спалить&quot; украинские военные объекты: в телефоне Зеленского установлен российский приложение
"Яндекс.Диск" в телефоне Зеленского - стало известно об опасности для Украины. Фото: Обозреватель.

Приложение "Яндекс.Диск" на смартфоне президента Украины Зеленского может сыграть очень злую шутку с ним, вплоть до сбора компромата российской стороной и использования его в переговорном процессе.

Такое заявление сделал эксперт Школы цифровой безопасности DSS380 Павел Белоусов, передает "НВ".

"Дело в том, что в облаке Яндекса Зеленский мог (или может) хранить, все что угодно: от каких невинных семейных фото к фотографиям каких секретных документов. Да и если он активно пользовался приложением лет 5, то там точно гигабайты информации. Не думаю, что президент с собой носит много бумаг, вероятнее всего - много именно в электронном виде (сканы или фото)", - пояснил он.

Таким образом даже можно "спалить" украинские военные объекты.

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"... Информация, где был сделан тот или иной, снимок тоже передается. Если ты посещаешь какие-то секретные военные объекты, например, то информация об их местонахождении тоже прописывается в фото, если что".

В связи с этим эксперт предупреждает об опасности сбора компромата, который Россия может затем использовать как один из аргументов в переговорах.

"К выбору облачного хранилища файлов нужно относиться крайне серьезно: важна юрисдикция сервиса, репутация, возможность надежно защитить доступ, хранение и передачу файлов в зашифрованном виде и прочее", - посоветовал Белоусов.

В сети "всплыло" фото президента Зеленского, на котором видно, что в его телефоне установлено приложение запрещенного в Украине российского ресурса Yandex.Disk. На этот нюанс обратили внимание на странице сообщества "Баба и кот" в Facebook. Очевидно, что снимок был сделан во время встречи тогда еще кандидата в президенты Зеленского с бизнесом, которая состоялась в марте.

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