Mitsubishi готовит презентацию реактивного пассажирского самолета

Mitsubishi снова переносит поставку самолета SpaceJet Фото: aeronautica.online

Компания Mitsubishi Aircraft пятый раз переносит дату поставки самолета SpaceJet.

В аэропорту штата Вашингтон ушло более трех лет на разработку самолета, сообщает NHK.

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С марта 2019 года компания проводит испытательные полеты, чтобы получить сертификат безопасности. Сейчас процесс находится на финальной стадии.

Представители компании планировали продемонстрировать полет самолета журналистам, однако испытания отменили из-за плохой погоды. Первые самолеты рассчитывают поставить клиентам в середине 2020 года.

Первый частный электросамолет успешно испытал канадский оператор гидропланов Harbour Air.