Microsoft представила игровую приставку нового поколения

Компания Microsoft представила игровую приставку Xbox следующего поколения.
Она получила название Xbox Series X. Благодаря новому дизайну приставку можно будет использовать и в горизонтальном, и в вертикальном положении, сообщает The Verge.
Председатель Xbox Фил Спенсер заявил, что центральный процессор приставки будет в четыре раза быстрее, чем у самой мощной современной консоли Xbox One X. В компании пообещали, что приставка будет тише работать. Точные характеристики еще не разглашают.
Благодаря жесткому диску NVMe SSD время загрузки игр будет гораздо меньше, чем в предыдущей версии консоли. Она поддерживает игры с разрешением 8К.
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Релиз приставки запланирован на конец 2020 года.
Недавно компания Sony объявила, что разрабатывает новую игровую приставку PlayStation 5 и представила ее технические характеристики. Об этом не было официального анонса или фото, но приставку уже продают по предварительному заказу.
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