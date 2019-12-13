Microsoft представила игровую приставку нового поколения

Релиз Xbox Series X запланирован на конец 2020 года. Фото: Itc

Компания Microsoft представила игровую приставку Xbox следующего поколения.

Она получила название Xbox Series X. Благодаря новому дизайну приставку можно будет использовать и в горизонтальном, и в вертикальном положении, сообщает The Verge.

Председатель Xbox Фил Спенсер заявил, что центральный процессор приставки будет в четыре раза быстрее, чем у самой мощной современной консоли Xbox One X. В компании пообещали, что приставка будет тише работать. Точные характеристики еще не разглашают.

Благодаря жесткому диску NVMe SSD время загрузки игр будет гораздо меньше, чем в предыдущей версии консоли. Она поддерживает игры с разрешением 8К.

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На презентации показали игру Senua's Saga: Hellblade 2 от студии Ninja Theor.

Релиз приставки запланирован на конец 2020 года.

Недавно компания Sony объявила, что разрабатывает новую игровую приставку PlayStation 5 и представила ее технические характеристики. Об этом не было официального анонса или фото, но приставку уже продают по предварительному заказу.