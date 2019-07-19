Маск назвал дату приземления человека на Луну

Космический корабль Starship приземлится на Луну за 2 года. Фото: ukrinform.ua

Космический корабль Starship может приземлиться на Луне за менее чем за 2 года.

Такую информацию сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск, передает Time.

"Я думаю, что это будет звучать очень безумно, но я считаю, что мы можем приземлиться на Луне за менее чем 2 года. Точно корабль без людей может приземлиться на Луне за 2 года", - сказал Маск.

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Чтобы отправить корабль вместе с людьми, изобретателю понадобится дополнительные 1 или 2 года. Максимальное время, чтобы человек приземлилась на Луну - 4 года.

Сейчас команда Илона Маска строит сразу 2 космических корабля Starship - в Техасе и во Флориде.

Корабль Starship станет крупнейшим в линейке SpaceX. Он будет основным инструментом для перевозки полезного груза.