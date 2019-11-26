Кто кому соавтор: впечатляющие результаты исследования пьесы Шекспира

Определили соавтора Шекспира по пьесе "Генрих VIII". Фото: biography.com

Кто именно помогал Шекспиру писать пьесу "Генрих VIII", определил чешский исследователь Петр Плечач с помощью искусственного интеллекта.

О результатах исследования пишет издание Engadget со ссылкой на сайт Корнелльского университета.

Чешский исследователь Петр Плечач разработал систему машинного обучения, которая определила, какие части пьесы "Генрих VIII" мог написать современник и сотрудник Шекспира Джон Флетчер.

Подход основывается на алгоритме распознавания выбора слов и ритмов в пьесах обоих авторов. Анализировали не только произведения Шекспира, но и пьесы "Буря" и "Валентина" авторства Флетчера. Стили написания изучали независимо от части сцен - начала, середины или конца. Результаты исследования оказались одновременно ожидаемыми и удивительными.

Искусственный интеллект подтвердил давние теории. В частности, определил, что Флетчер написал чуть меньше половины пьесы. Однако, оказывается, Флетчер не только начинал новые сцены - он участвовал в их завершении. Программа обнаружила также места, в которых явно прослеживается совместное авторство.

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Иначе говоря, Шекспир и его товарищ время, возможно, очень тесно сотрудничали.

А вот участие другого драматурга - Филиппа Массингера, - которого считали причастным к написанию пьесы, исключили.

Однако, ученые не исключают, что дискуссии об авторстве продолжатся и в будущем. Ведь возможно, например, что Шекспир или Флетчер последовали друг друга.

Программа еще требует доработок, но уже сейчас говорят о ее пользе. Кроме ответы на исторические вопросы, она также может помочь заметить плагиат, определив стиль, не похожий на определенного автора.

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