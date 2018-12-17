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понедельник, 17 декабря 2018 20:26

Крюковский вагоностроительный завод передал 50 грузовых вагонов Еристовскому ГОКу
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Сегодня на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ) состоялась передача партии из 50 грузовых вагонов Еристовскому горнообогатительному комбинату (ГОК), который входит в компанию FERREXPO.

"Это первые 50 вагонов из партии в 200, которые заказал ГОК. Окончательно этот заказ будет выполнен в феврале 2019 года. Мы бы хотели заказать и тысячу вагонов, но война и кризис этому пока мешают", - заявил во время встречи народный депутат Украины Константин Жеваго, создатель и руководитель компании FERREXPO, сообщает "Кременчугская газета".

Председатель наблюдательного совета вагоностроительного завода Владимир Приходько отметил, что первая партия построена согласно договору, подписанному в октябре текущего года.

"Мы в кооперации с предприятия группы FERREXPO делаем не только вагоны, но и реализуем флотационный проект. Общая цена вопроса нашего сотрудничества за эти годы превысила 0,5 миллиарда гривен", - заявил Владимир Приходько.

Автор: Кирилл Воронцов
  Народный депутат Константин Жеваго: "Для производства грузовых вагонов были задействованы разные предприятия региона"
Народный депутат Константин Жеваго: "Для производства грузовых вагонов были задействованы разные предприятия региона"

Константин Жеваго также отметил, что для производства грузовых вагонов были задействованы разные предприятия региона. Среди них и Кременчугский автомобильный завод.

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Такое сотрудничество двух гигантов машпрома Кременчуга является залогом устойчивого развития государства, и предпосылкой ее экономического роста, считает вице-президент "АвтоКрАЗа" Геннадий Музыка.

"В силу сложной экономической ситуации в Украине, нестабильной политической ситуации, и войны на Донбассе - каждому из нас все чаще приходится слышать и размышлять над понятием патриотизма. Такого плодотворное сотрудничество двух титанов тяжелой промышленности, которые объединили тысячи трудоустроенных профессионалов, и есть проявлением истинного патриотизма. Взаимная и комплексная поддержка отечественного производителя является залогом устойчивого развития государства, и предпосылкой ее экономического роста.

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В поисках новых рынков сбыта продукции мы должны стремиться сохранить и приумножить безупречную репутацию наших производств, которая известна не только в Украине, но и далеко за ее пределами", - заявил вице-президент "АвтоКрАЗа" Геннадий Музыка.

Участники мероприятия уверены, что сотрудничество FERREXPO и КВСЗ - это хороший пример партнерства компаний, которое обеспечивает создание рабочих мест, уплату налогов, и как следствие - развитие Полтавской области.

Во время посещения КВСЗ народный депутат Украины Константин Жеваго и председатель наблюдательного совета вагоностроительного завода Владимир Приходько подписали символический акт приема-передачи первой партии вагонов.

Крюковский вагоностроительный завод изготовил партию вагонов по заказу Еристовского горнообогатительного комбината
Фото: Кирилл Воронцов
Крюковский вагоностроительный завод изготовил партию вагонов по заказу Еристовского горнообогатительного комбината
Участники мероприятия уверены, что сотрудничество FERREXPO и КВСЗ - это хороший пример партнерства компаний, которое обеспечивает создание рабочих мест, уплату налогов, и как следствие - развитие Полтавской области
Народный депутат Константин Жеваго: "Для производства грузовых вагонов были задействованы разные предприятия региона"
Народный депутат Украины Константин Жеваго (справа) и председатель наблюдательного совета вагоностроительного завода Владимир Приходько подписали символический акт приема-передачи первой партии вагонов

В 2019 году украинские военные получат 10 комплектов банно-прачечного комплекса. Их производит Крюковский вагоностроительный завод. Комплекс состоит из мобильного модуля для стирки одежды и мобильного банного модуля для полевых условий.

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