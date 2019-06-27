Как ускорить работу вай-фай роутера

Мощность wi-fi сигнала роутера означает скорость интернета на ваших устройствах - смартфоне, планшете и ноутбуке. Эксперты из интернет-магазина Киевстар дали 5 советов, как ускорить работу роутера.

Выберите место относительно бытовой техники

Улучшить качество работы вай-фай роутера может каждый

А вы знали, что такая бытовая техника, как холодильник и микроволновка, мешают ловить качественный интернет? Специалисты рекомендуют во время установки оборудования для интернета выбирать место с учетом того, как сигнал WiFi будет распределяться по квартире. За стены можете не переживать, а вот электроприборы будут создавать препятствия на пути wi-fi от роутера к месту вашей работы или места, где вы чаще всего пользуетесь интернетом.

"Например, подключить домашний интернет в Киеве очень легко, но даже если заявленная скорость провайдера очень высокая, можно проигрывать в скорости из-за особенностей своей квартиры. Поэтому выбрать место следует заранее, чтобы операторы вашего провайдера смогли расположить оборудования в лучшем месте", - посоветовали специалисты интернет-магазина Киевстар.

Поднимите роутер с пола

Улучшить качество работы вай-фай роутера может каждый

Один из самых простых способов улучшить сигнал wi-fi роутера - это расположить его на уровне поверхности письменного стола. Именно с этой высоты сигнал лучше распределяется в помещении, и, наоборот, расположение на полу уменьшает мощность сигнала, а следовательно, и снижает скорость интернета.

Поменяйте пароль

Проблема низкой скорости wi-fi интернета может быть связана с тем, что слишком много устройств подключены одновременно к вашему каналу. Это может означать, что у вас воруют интернет через подключение к вашему вайфай. Не обязательно, что вы давали им пароль: очень простые или стандартные пароли легко сломать. Вместо выяснять, кто из соседей нелегально пользуется вашей услугой, просто измените свой пароль от вайфай на более сложный.

Проверьте канал

Обычно wi-fi роутер сам выбирает канал связи, лучший с точки зрения его алгоритма. Но на самом деле, если вокруг вас уже работает много роутеров у ваших соседей, устройство может делать не лучший выбор.

Проверить, как работает канал, на котором раздает интернет ваш роутер, можно с помощью одной из специальных программ. Софт можно найти в интернете, скачать и установить на свой компьютер. Это полезное приложение проверит выбор роутера и подскажет вам, на каком канале wi-fi интернет будет набирать максимальную скорость. Далее остается только переключить настройки на вашем роутере. Как это сделать, поищите в инструкции к вашему аппарату.

Проверьте стандарт

Улучшить качество работы вай-фай роутера может каждый

В 2019 году наиболее приемлемый стандарт вай-фай - это частота 802.11ac, а ранее на роутерах и вай-фай картах компьютеров устанавливались по умолчанию следующие стандарты (в порядке от старшего): b, c, n.

Если у вас стоит стандарт n, то раздача интернета у вашего роутера происходит на частоте 2,4 ГГц, тогда как более быстрый и современный стандарт ас предлагает частоту 5 ГГц. Также этот стандарт еще менее распространен, поэтому более свободный, следовательно препятствий для вашего вай-фая почти не будет, и скорость немного возрастет.

Помните, если вы попытались все способы, а скорость не выросла, следовательно вам следует подумать о новом устройстве, ведь, наиболее вероятно, что проблема в нем.