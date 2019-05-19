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воскресенье, 19 мая 2019 15:15

Как правильно выбрать ноутбук для любых нужд: советы эксперта

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Сегодня ноутбуки можно условно разделить на три основных подтипа. Первый для несложных и повседневных задач. Он нужен для работы с офисными приложениями и серфинга в интернете. Второй для частых поездок. Такой ноутбук должен быть автономен, небольшой и весом до 2 кг. Третий для сложных задач. Следует выбирать тем людям, которые занимаются фото и видео-обработкой или геймерам.

- Первое, на что нужно обращать внимание при выборе ноутбука - дисплей. Их подбирают по диагонали и покрытием, - говорит контент-менеджер КТС Ирина Тесленко.

Какие бывают диагонали дисплеев?

- Дисплеи 13,3-14,1 дюймов подойдут для пользователей, которые хотят небольшой и тонкий девайс. Они являются легкими. Вес таких устройств обычно не превышает 2 кг. Прекрасно подходят для людей, которые работают с презентациями, таблицами или для просмотра видео. 15,6 дюймов - самая распространенная диагональ ноутбуков. Они являются компактными как для работы дома так и для транспортировки. 17.3 и более - предназначены заменить стационарные ПК. Их вес более 3 кг. Из-за его габаритов, путешествовать с таким неудобно. Чаще всего его выбирают для работы с графикой или для игр.

Автор: mta.ua
  Диагонали ноутбука
Диагонали ноутбука

Для какой работы подходит глянцевое покрытие, а для какой матовое?

- Глянцевый экран прекрасно подойдет для использования в домашних условиях. Он хорошо воспроизводит цвета. Однако, если на него попадают солнечные лучи, через блики становится сложно разглядеть картинку. Таким образом, человек видит на экране свое отражение. Матовый стоит выбирать для работы в поездках. Также он подходит для людей, которые проводят много времени за текстами и таблицами. Идет меньшая нагрузка на глаза.

Из каких материалов нужно выбирать ноутбук?

- Основными являются два типа - металл и пластик. Алюминий дорогой, но крепкий. Он также долго не теряет внешнего вида. Дюралюминий - это более дешевый сплав, который по своим характеристикам является прочнее пластика. Пластик / поликарбонат - самый популярный вид материала из-за своей невысокой стоимости. Если человек выбирает ноутбук с которым будет много путешествовать, то ему лучше покупать алюминиевый. Если он большую часть времени будет стоять на столе, тогда подойдет и пластик.

От чего зависит мощность ноутбука?

- От процессора. Бюджетные ноутбуки создают на основе процессоров Интел Селерон i Пентиум. Они предназначены для несложной работы. Например с офисными программами, для просмотра видео или новостей в интернете и других подобных задач. Ноутбуки с такими процессорами работают от 6 до 8 часов. Средней стоимости - Интел Кори ай 3. Такие процессоры стоит брать многозадачным людям. Он позволяет ноутбуку быстро обрабатывать несколько операций одновременно. Уже продвинутые модели, однако и самые дорогие это Интел Кори ай и Кори ай 7. Лучше всего подходит для людей, профессионально занимающихся фото или видео отделкой.

Для чего нужна видеокарта?

- Она обрабатывает процессы, связанные с графикой. Она нужна или специалистам конкретных сфер, как дизайнерам, фотографам или геймерам. Кроме этого, она прекрасно улучшает качество фильмов и видео. Незаменима для людей, которые работают с графиками и презентациями. Их есть два вида - интегрированная и дискретная. Первая уже есть вмонтированной в ноутбок. Вторая - переменная. Интегрированная потребляет мало энергии, а потому экономит заряд ноутбука. Кроме этого, перегревает ноутбук. Дискретную лучше выбирать для игр.

Автор: PRO ремонт ПК
  Интегрированная видеокарта
Интегрированная видеокарта

Для комфортной работы ноутбука стоит использовать оперативную память объемом не менее 4 Гб. От нее зависит скорость реакции ноутбука на запросы.

Какой накопитель является лучшим: жесткий диск или ССД?

- Накопители нужны для сохранения файлов. Так, жесткий диск значительно дешевле. Если ноутбук выйдет из строя, можно восстановить информацию, что на нем находилась. Однако он не такой стойкий к перевозкам, как ССД. Кроме этого, имеет подвижные части, которые могут создавать незначительный, но шум при работе. ССД устанавливают в тонкие ноутбуки, которые часто переносят. Ему не страшны никакие вибрации и падения. Также он быстрее при работе с данными и позволяет операционной системе запускаться за секунды. Преимуществом является и тихая работа. Однако, в случае поломки, восстановление информации невозможно.

Нужна ли подсветка клавиатуры?

- Сейчас она является элементом среднего и продвинутого сегмента ноутбуков. Если человек купил ноутбук, и там подсветки нет, можно приобрести бюджетную USB-лампу, которая просвещать зону клавиатуры. Также при покупке стоит обратить внимание на количество портов. Их бывает от 2 штук - классически для мышки и флешки или иного аксессуара. Обычно их количество варьируется от 4 до 6 штук. Если портов не хватает, можно купить разветвитель-адаптер.

Автор: Koffkindom.ru
  Подсветка клавиатуры
Подсветка клавиатуры

Что делать, чтобы ноутбук не перегревался?

- Стоит докупить подставку-охладитель. С ее помощью можно снизить общую температуру компьютера на 10-15 градусов. При работе с ноутбуком не нужно ставить его включенного в постель или ковер. Это может привести к перегреву. Необходимо как минимум раз в год сдавать устройство в сервисный центр для профилактики и чистки. Также, при выборе ноутбука стоит сразу же приобрести дополнительную акустическую систему. Ведь собственная аудиосистема не дает хорошего звука.

Если вы залили ноутбук, первое, что необходимо сделать - обесточить устройство. Нужно отключить его от питания. Если у ноутбука съемный аккумулятор, то его нужно обязательно извлечь. Второе, удалить жидкость из всех доступных поверхностей. Особенно клавиатуру, панели и клавиши. Чтобы жидкость, которая уже просочилась сквозь клавиатуру нашла выход, нужно перевернуть ноутбук и положить его на ткань. Третье, отнести устройство в сервисный центр. Чем быстрее залитое устройство окажется у мастеров, тем больше шансов спасти технику.

Автор: Соломия Цура
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