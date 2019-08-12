Как правильно выбирать кондиционер

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4311
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
3 Просмотров: 567
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 810
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1485
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3015
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2160
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4968
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14751
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15912
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
10
17
22
24
16
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Украинский электромотоцикл примет участие в самых крутых мотогонках в мире
Украинский электромотоцикл примет участие в самых крутых мотогонках в мире
Как строили самый быстрый электромотоцикл в истории
Как строили самый быстрый электромотоцикл в истории
Самый быстрый электромотоцикл украинского производства доставили в США
Самый быстрый электромотоцикл украинского производства доставили в США
&quot;Обучение на войне&quot;: как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Видео
Все видео
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
В Европейском аэропорту работает робот-парковщик
В Европейском аэропорту работает робот-парковщик
Samsung представила новые Galaxy Note 10 и Note 10+
Samsung представила новые Galaxy Note 10 и Note 10+
SpaceX вывела на орбиту израильский спутник
SpaceX вывела на орбиту израильский спутник
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4311
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4502
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4122
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7803
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 1494
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 17:04

Как правильно выбирать кондиционер

  Комментировать

Автор: moyo.ua
  Советы эксперта, как выбрать кондиционер
Советы эксперта, как выбрать кондиционер

Мощность кондиционера можно определить самостоятельно по формуле.

С 12 июля в Украину возвращается жара. Температура воздуха в некоторых регионах будет достигнет +36 градусов днем. Ночью отметки термометра не будут опускаться ниже +16. Чаще всего охладиться в такую ​​погоду людям помогает кондиционер. Gazeta.ua расскажет, как правильно его выбрать.

Практически ни один кондиционер не подает свежего воздуха. То есть, его приток снаружи отсутствует. Все устройства только рециркулируют воздух, который уже есть в помещении, - говорит совладелец компании "Vencon" Юрий Бушивець.

Что самое важное при выборе кондиционера?

- Следует определить для чего он понадобится: обогрева или охлаждения помещения. Если устройство нужно только для охлаждения воздуха и обогрева до максимум минус семи градусов, тогда стоит брать не инверторные кондиционеры. Их самым большим преимуществом является цена. Она стартует от шести тысяч гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно выбрать ноутбук для любых нужд: советы эксперта

Если нужна еще и функция обогрева, то необходимо покупать инверторный кондиционер. Особенно актуальным он будет в период осени и весной. Самым большим преимуществом последних будет высокая энергоэффективность. Практически все покупатели выбирают инверторные кондиционеры. Они могут обогревать воздух от минус пятнадцати градусов до минус двадцати пяти.

Как определить мощность кондиционера для квартиры?

- По формуле. Учитывают квадратуру помещения, количество людей и техники. Мощность кондиционера измеряется в киловаттах. Если кондиционер выбирают для квартиры, где регулярно собирается до пяти человек, то нужно сто ватт умножить на метр квадратный. То есть, если помещение имеет двадцать квадратных метров, то при умножении на сто ватт получаем две тысячи ватт. В одном киловатт имеем тысячу ватт. Получается, что нужно купить кондиционер на два киловатта.

Такая формула подходит для любого жилья?

- Она годится для девяноста процентов квартир. Несколько более мощным нужно брать кондиционер, если квартира находится на южной стороне и в нее попадает много солнца и тепла. Например, когда есть панорамные окна, или человек живет на последнем этаже в доме. В таких случаях метр квадратный нужно умножать на сто пятьдесят - сто семьдесят ватт.

Как вычислить мощность кондиционера для больших помещений?

- Формула, например для офиса будет другой, чем для квартиры. Добавляется тепло, которое выделяют люди и техника. То есть, к стандартному уравнению - сто ватт на квадратный метр нужно добавить количество людей, которые умножили на тридцать или сорок ватт и плюс электроприборы умноженные на количество тепла, которое они выдают. Последнее равно электроэнергии, которую потребляет техника. То есть, если ноутбук за час потребляет двести ватт, то за этот период он столько и выдает.

Какие есть типы кондиционеров?

- Самым популярным является со сплит-системой. Она состоит из двух блоков, которые соединены между собой. Один устанавливают снаружи здания, на стену, другой в помещении. Первый представляет собой конденсатор, а второй непосредственно осуществляет обогрев или охлаждение воздуха. Такая система позволяет наиболее громкую часть - компрессор оставить на улице.

Чем отличаются внутренние блоки?

- Они имеют различные типы, размеры, дизайн и тому подобное. Так, кассетный кондиционер монтируют непосредственно в потолок и он подает воздух сразу во все стороны. Его устанавливают в центре помещения, чтобы он забирал горячий воздух оттуда. Такие кондиционеры можно часто заметить на заправочных станциях. Однако их можно монтировать только тогда, когда потолок выше трех метров. Этот тип является дорогим, поэтому его следует покупать для больших помещений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрываем секреты - Как выбрать кровать?

Около девяноста процентов покупателей выбирают настенный кондиционер. Он прост в использовании и монтаже, а выбор кондиционеров этого типа является наибольшим. Его цена стартует от пяти тысяч гривен.

Какие еще?

- Когда человек не желает видеть никаких блоков в потолке, то покупают канальный кондиционер. После установления покупатель видит исключительно решетки. Практически всегда его берут для дизайнерского ремонта. Однако такое решение стоит минимум восемнадцать тысяч гривен.

Существуют еще напольные кондиционеры. По своей структуре они являются схожими с настенными. Однако, если с первых поток холодного воздуха расходится вниз по комнате, то у второго наоборот. Цена напольных кондиционеров начинается от семи тысяч гривен. Можно найти и напольно-потолочные кондиционеры. Однако они являются редкостью и их прекрасно заменяют потолочные или напольные приборы.

Существуют ли кондиционеры, которые не нужно монтировать?

- Да. Это второй тип - мобильный кондиционер. Его устанавливают на земле и он может свободно перемещаться. Работает устройство от электросети. Для его монтажа необходимо сделать отверстие в стене или окне. Так, нагретый воздух по специальной гофротрубе будет выходить на улицу. Основными недостатками такого типа кондиционера является сильный шум и скопление конденсата. Последний тоже нужно куда-то выводить, чтобы вода не скапливалась на полу.

Для каждого ли вида кондиционера нужен внешний блок?

- Нет, если выбрать мульти сплит-систему. В этом случае к одному мощному внешнему блоку подключается, в зависимости от производителя, п'ять или 7 внутренних блоков. Каждый блок может различаться как мощностью так и типоп. Мульти сплит-системы является отличным решением, когда нет достаточно места, чтобы разместить несколько наружных блоков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый быстрый электромотоцикл украинского производства доставили в США

Так, если человек имеет пять комнат и во всех хочет поставить кондиционер, то ему не нужно к каждому внутреннему блоку устанавливать по внешнему. Их всех объединит единственный конденсатор, который находится на улице. Такой кондиционер существует и с двумя вентиляторами. Самым большим недостатком такой системы является высота внешнего блока. Она может достигать полутора метров.

Помимо основных функций нагрева и охлаждения, кондиционер имеет другие дополнительные опции: осушение, вентиляцию, автоматический режим, ионизацию и изменение направления потока.

Автор: Соломия Цура
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ Просмотров: 4419
Неожиданные результаты: эксперт рассказал, кто станет безработным из-за искусственного интеллекта
Неожиданные результаты: эксперт рассказал, кто станет безработным из-за искусственного интеллекта Просмотров: 1539
Сейчас вы читаете новость «Как правильно выбирать кондиционер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 117198
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 39970
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 29547
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 19056
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 17640
Техника
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
 Просмотров: 585
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
 Просмотров: 504
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
10
 Просмотров: 4419
Украина и Турция будут совместно производить высокоточное оружие
Украина и Турция будут совместно производить высокоточное оружие Просмотров: 360
Морская авиация ВМС получила современный вертолет
Морская авиация ВМС получила современный вертолет 2 Просмотров: 1845
Больше всего комментируют
24
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
5
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
3
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
2
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
Голосов: 1104
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua