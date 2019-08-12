Как правильно выбирать кондиционер

Автор: moyo.ua Советы эксперта, как выбрать кондиционер

Мощность кондиционера можно определить самостоятельно по формуле.

С 12 июля в Украину возвращается жара. Температура воздуха в некоторых регионах будет достигнет +36 градусов днем. Ночью отметки термометра не будут опускаться ниже +16. Чаще всего охладиться в такую ​​погоду людям помогает кондиционер. Gazeta.ua расскажет, как правильно его выбрать.

Практически ни один кондиционер не подает свежего воздуха. То есть, его приток снаружи отсутствует. Все устройства только рециркулируют воздух, который уже есть в помещении, - говорит совладелец компании "Vencon" Юрий Бушивець.

Что самое важное при выборе кондиционера?

- Следует определить для чего он понадобится: обогрева или охлаждения помещения. Если устройство нужно только для охлаждения воздуха и обогрева до максимум минус семи градусов, тогда стоит брать не инверторные кондиционеры. Их самым большим преимуществом является цена. Она стартует от шести тысяч гривен.

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Если нужна еще и функция обогрева, то необходимо покупать инверторный кондиционер. Особенно актуальным он будет в период осени и весной. Самым большим преимуществом последних будет высокая энергоэффективность. Практически все покупатели выбирают инверторные кондиционеры. Они могут обогревать воздух от минус пятнадцати градусов до минус двадцати пяти.

Как определить мощность кондиционера для квартиры?

- По формуле. Учитывают квадратуру помещения, количество людей и техники. Мощность кондиционера измеряется в киловаттах. Если кондиционер выбирают для квартиры, где регулярно собирается до пяти человек, то нужно сто ватт умножить на метр квадратный. То есть, если помещение имеет двадцать квадратных метров, то при умножении на сто ватт получаем две тысячи ватт. В одном киловатт имеем тысячу ватт. Получается, что нужно купить кондиционер на два киловатта.

Такая формула подходит для любого жилья?

- Она годится для девяноста процентов квартир. Несколько более мощным нужно брать кондиционер, если квартира находится на южной стороне и в нее попадает много солнца и тепла. Например, когда есть панорамные окна, или человек живет на последнем этаже в доме. В таких случаях метр квадратный нужно умножать на сто пятьдесят - сто семьдесят ватт.

Как вычислить мощность кондиционера для больших помещений?

- Формула, например для офиса будет другой, чем для квартиры. Добавляется тепло, которое выделяют люди и техника. То есть, к стандартному уравнению - сто ватт на квадратный метр нужно добавить количество людей, которые умножили на тридцать или сорок ватт и плюс электроприборы умноженные на количество тепла, которое они выдают. Последнее равно электроэнергии, которую потребляет техника. То есть, если ноутбук за час потребляет двести ватт, то за этот период он столько и выдает.

Какие есть типы кондиционеров?

- Самым популярным является со сплит-системой. Она состоит из двух блоков, которые соединены между собой. Один устанавливают снаружи здания, на стену, другой в помещении. Первый представляет собой конденсатор, а второй непосредственно осуществляет обогрев или охлаждение воздуха. Такая система позволяет наиболее громкую часть - компрессор оставить на улице.

Чем отличаются внутренние блоки?

- Они имеют различные типы, размеры, дизайн и тому подобное. Так, кассетный кондиционер монтируют непосредственно в потолок и он подает воздух сразу во все стороны. Его устанавливают в центре помещения, чтобы он забирал горячий воздух оттуда. Такие кондиционеры можно часто заметить на заправочных станциях. Однако их можно монтировать только тогда, когда потолок выше трех метров. Этот тип является дорогим, поэтому его следует покупать для больших помещений.

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Около девяноста процентов покупателей выбирают настенный кондиционер. Он прост в использовании и монтаже, а выбор кондиционеров этого типа является наибольшим. Его цена стартует от пяти тысяч гривен.

Какие еще?

- Когда человек не желает видеть никаких блоков в потолке, то покупают канальный кондиционер. После установления покупатель видит исключительно решетки. Практически всегда его берут для дизайнерского ремонта. Однако такое решение стоит минимум восемнадцать тысяч гривен.

Существуют еще напольные кондиционеры. По своей структуре они являются схожими с настенными. Однако, если с первых поток холодного воздуха расходится вниз по комнате, то у второго наоборот. Цена напольных кондиционеров начинается от семи тысяч гривен. Можно найти и напольно-потолочные кондиционеры. Однако они являются редкостью и их прекрасно заменяют потолочные или напольные приборы.

Существуют ли кондиционеры, которые не нужно монтировать?

- Да. Это второй тип - мобильный кондиционер. Его устанавливают на земле и он может свободно перемещаться. Работает устройство от электросети. Для его монтажа необходимо сделать отверстие в стене или окне. Так, нагретый воздух по специальной гофротрубе будет выходить на улицу. Основными недостатками такого типа кондиционера является сильный шум и скопление конденсата. Последний тоже нужно куда-то выводить, чтобы вода не скапливалась на полу.

Для каждого ли вида кондиционера нужен внешний блок?

- Нет, если выбрать мульти сплит-систему. В этом случае к одному мощному внешнему блоку подключается, в зависимости от производителя, п'ять или 7 внутренних блоков. Каждый блок может различаться как мощностью так и типоп. Мульти сплит-системы является отличным решением, когда нет достаточно места, чтобы разместить несколько наружных блоков.

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Так, если человек имеет пять комнат и во всех хочет поставить кондиционер, то ему не нужно к каждому внутреннему блоку устанавливать по внешнему. Их всех объединит единственный конденсатор, который находится на улице. Такой кондиционер существует и с двумя вентиляторами. Самым большим недостатком такой системы является высота внешнего блока. Она может достигать полутора метров.

Помимо основных функций нагрева и охлаждения, кондиционер имеет другие дополнительные опции: осушение, вентиляцию, автоматический режим, ионизацию и изменение направления потока.