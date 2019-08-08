Неожиданные результаты: эксперт рассказал, кто станет безработным из-за искусственного интеллекта

Эксперт рассказал, каких специалистов заменит искусственный интеллект Фото: ukrinform.ua

За последние пять лет количество роботов в мире увеличилось в три раза по сравнению с началом 2000-х. Их насчитывают до 2,25 млн. В течение следующих 20 лет количество машин с искусственным интеллектом составит 20 млн.Такие данные привела аналитическая компания Oxford Economics.

- Когда говорят "робототехника", то обычно люди представляют работа с руками и ногами. Однако на замещение людей на работе влияет именно искусственный интеллект, - объясняет Роман Божок, руководитель компании "RoboCode", специализирующаяся на образовании по робототехнике и программирования для детей.

Что за последние 10 лет ускорило развитие робототехники?

- Во-первых, увеличилось количество данных. Например, после пользования интернет-переводчиком "Google" некоторые люди оценивают лучший вариант перевода или улучшают его. Таким образом программа получает новую информацию. Также, благодаря сохранению личных и других данных, телефон может предлагать пользователю музыку или фильм, который ему должен понравиться или лучший маршрут. Во-вторых, возросла мощность компьютеров. Особенно это ощутимо в смартфонах. В-третьих, увеличились инвестиции. Так, из-за роста заработной платы у китайцев, в стране стало выгодно вкладывать деньги в промышленную робототехнику. Многие инвестируют и в военную разработку, даже в нашей стране.

С какой скоростью в дальнейшем будет развиваться искусственный интеллект?

- Сейчас в мире существует около 20-25 млн программистов. Ежедневно они работают над тем, чтобы автоматизировать все новые процессы. Многие глобальные компании предоставляют свой искусственный интеллект в пользование другим. Так, в моей компании "RoboCode", мы используем программу для распознавания лиц "Google". Также Google дает возможность обучать свою нейросеть, используя их мощности в искусственном интеллекте.

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Каждый день появляются новости о новых нейронки, которые делают что-то интересное: подбирают персонал для компаний, обучают человека математике, составляют сделки лучше юристов, рисуют логотипы, создают музыку, делают видеоролики, озвучки, пишут деловые письма, помогают в тренировках, формируют диеты и т.д. Также стремительно развиваться сфера e-commerce и банковский сектор. Банки будут в смартфонах, и, конечно, искусственный интеллект будет решать давать нам кредит или нет, исходя из анализа наших профилей в социальных сетях и в соответствии с нашего поведения в сети.

Какие изменения произойдут со стремительным развитием искусственного интеллекта?

- Сейчас в мире идет борьба между государствами за то, кто будет владеть этим искусственным интеллектом. Основными претендентами можно считать Китай и Америку. Это можно сравнить с периодом промышленной революции, когда мир разделился на две части. У ряда стран промышленность поднялась, остальные были просто колониями. Сейчас этот процесс будет происходить еще быстрее. Государства, которые будут иметь искусственный интеллект, пойдут в отрыв. Победители получат все.

Не будет иметь значения, какое в стране население, и что у нее большие трудовые ресурсы. Главное - обладает ли она искусственным интеллектом и необходимыми данными. Так, например, на предприятии по пошиву рубашек, главным является не то лицо, которое их шьет, а тот, кто знает, какой продукт нравится людям. А это известно Google, социальным сетям, Amazone и т.д., то есть компаниям, которые обладают огромными объемами данных и искусственным интеллектом.

Каких специалистов заменят роботами?

- В развитых странах исчезнет профессия водителя. США понадобится пять-десять лет, чтобы люди массово "пересели" на беспилотники. В Украине на это уйдет около 15-20 лет. Не должны быть нужными и переводчики, особенно те, которые делают письменный перевод. "Google Переводчик" за последние пять лет значительно улучшил свои возможности. И будет только совершенствоваться.

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Чем меньше в профессии креативности и инициативности, тем вероятнее, что ее заменят роботами. Сюда относятся: бухгалтеры, банковские сотрудники, юристы, менеджеры, продавцы, страховые агенты и даже врачи. Основная функция последних - поставить правильный диагноз. Сейчас компьютерная система искусственного интеллекта "IBM Watson" в вопросах ранней диагностики рака ставит диагноз лучше, чем консилиум врачей. В 2017 году в Китае робот впервые сам вставил имплант человеку.

Кого еще?

Компьютерной графикой заменят кинозвезд, моделей и телеведущих. Очень быстро будет развивается робосекс-индустрия. Изменения коснутся и сельского хозяйства. Сейчас набирают популярность вертикальные теплицы - "Vertical farming". За растениями там ухаживает искусственный интеллект, который устанавливает температуру, влажность и даже занимается поливом.

Трансформируется и образование. Лекций уже никто не будет проводить. Студенту будет проще найти необходимую информацию на "YouTube". Также нейронные сети и симуляторы будут формировать навыки у студентов. Думаю, что в 2050-х годах около 90 специалистов заменят роботами.

Когда система умный дом станет массовой?

- Чтобы ею пользовались в целом необходимо, чтобы система полностью обеспечивала конфиденциальность и безопасность владельцев. Если провести аналогию, то только через десятки лет после появления интернета создали международную электронную платежную систему "PayPal". Идея разработки появилась задолго до ее презентации. Кстати, одним из создателей был украинец - Максимилиан Левчин. Однако из-за атаки хакеров было опасно ею пользоваться. Так и с домом: сейчас хакеры могут через смартфон "сломать" даже утюг, которой человек пользуется и к которому подключен через гаджет и поджечь дом.

Какое направление робототехники развиваться больше всего?

- Я думаю военный сегмент и медицина. С армией все понятно, новые скорости ракет нуждаются реакций именно искусственного интеллекта, человек не успевает. И также богатые страны ценят жизнь военных, поэтому воевать будут роботы. Относительно медицины: есть очень много миллиардеров, которые хотят жить дольше, поэтому они вкладывают миллиарды в новые технологии. Серьезным открытием стало то, что организмы - это алгоритмы, и их тоже можно программировать. В прошлом году в Китае уже Китае уже родился первый ребенок, у которого изменили геном.

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Я уверен, что через 20 лет клетки людей будут точно программировать. Сначала это будет борьба с болезнями. Например, глухие дети смогут рождаться абсолютно здоровыми. Позже возможно и другое вмешательство, даже в психологическое или эмоциональное состояние человека. Также нанороботы в человеческих организмах смогут чистить кровь, уничтожать холестерин и др. То есть человека запрограммируют так, что он сможет есть сладкое и не поправляться. А регулярно выпитый алкоголь не будет иметь никакого пагубного влияния на печень. Такие процедуры будут очень дорогими. Однако они смогут продолжать возраст человека не на один десяток лет.

Исследование ученых из AI Impacts, Оксфордского и Уэльского университетов отмечают, что уже к 2024 году искусственный интеллект превзойдет способности переводчиков иностранных языков, к 2026 году он будет способен самостоятельно писать сочинения для школьников, к 2027 году сам руководить грузовиком. Уже через 14 лет искусственный интеллект окончательно заменит работников магазинов мелкой торговли, в 2049 году роботы смогут самостоятельно писать бестселлеры, а в 2053 году - заменить хирургов для проведения операций. Постепенно передовые технологии будут приводить к потере рабочих мест во многих странах мира.