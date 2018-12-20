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четверг, 20 декабря 2018 11:11

Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания

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20 декабря 1879-го американец Томас Эдисон в Менло-Парк представил работу лампы накаливания. Тысячи людей поразила картина: на натянутом между деревьями проводе светились ярким светом сотни лампочек.

Из всех своих изобретений больше всего Эдисон прославился промышленным внедрением ламп, хотя ее придумали еще до него. 1838-го бельгийский изобретатель Жобар спроектировал угольную лампу накаливания. Она горела около получаса. 1874-го российский изобретатель Александра Лодыгин запатентовал угольную лампу накаливания, 1878-го - британец Джозеф Суон.

Автор: 24СМИ
  Томас Эдисон и его электрическая лампочка
Томас Эдисон и его электрическая лампочка

Впрочем, именно американский изобретатель сделал лампу накаливания экономически выгодной. Работая над ней, Эдисон списал вычислениями 40 тыс. страниц. Благодаря его разработкам широко распространилась системы электрического освещения с прочной нитью накаливания, с высоким и устойчивым вакуумом и с возможностью одновременного использования множества ламп. Нити увеличивали срок службы лампы в более чем 10 раз.

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С этого времени электрическое освещение начало успешно конкурировать с газовым, а впоследствии вообще вытеснило его.

Автор: mini-rivne.com
  Усовершенствование электрической лампочки стало одним из самых ярких научных достижений в жизни Эдисона
Усовершенствование электрической лампочки стало одним из самых ярких научных достижений в жизни Эдисона

В 1882-м Эдисон построил свою первую электростанцию. В соединенных Штатах началась эра осветительной индустрии. Кроме того, Эдисон создал акционерную компанию, которая занималась продажей ламп накаливания. Тогда же появился крупнейший промышленный концерн General Electric.

Изобретенная Эдисоном электрическая лампочка горит с 1901-го по настоящее время у здания пожарной охраны города Ливермор.

1878-го Томас Эдисон посетил Ансона Уильяма Валаса, который работал над электрическими дуговыми лампами с угольными электродами. Валась подарил Эдисону динамо-машину вместе с комплектом дуговых ламп. После этого Томас начинает работу в совершенствовании ламп.

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Дата
20
декабря

Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания

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