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понедельник, 03 июня 2019 16:00

iTunes закрывают. Чем заменят неудобную программу-легенду

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iTunes закрывают. Чем заменят неудобную программу-легенду
iTunes закроют и заменят некоторым программами Фото:iPhones.ru

iTunes заменят отдельные программы "Музыка", "Подкасты" и TV.

3 июня пройдет презентация на WWDC 2019, где объявит о закрытии сервиса iTunes, сообщает издание Bloomberg.

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Сервис появился в 2001 году и проработал уже более 18 лет. Так, его используют на компьютерах Mac и Windows iTunes.

Приложение служит для покупки и синхронизации музыки, прослушивание подкастов, а также для работы с обновлением или восстановлением устройств на iOS.

3 июня, в первый день конференции для разработчиков WWDC 2019 Apple представит iOS 13 macOS 10.15 и другие программные и аппаратные новинки.

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Дата
03
июня

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