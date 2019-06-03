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понедельник, 03 июня 2019 15:30

В Австралии открыли первое беспилотное метро

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В Австралии открыли первое беспилотное метро
В Австралии открыли первое беспилотное метро Фото: Railway Technology

В Сиднее открыли 36 км ветку метро.

В первый день в поезде прокатились 100 тыс. человек. Каждый поезд состоит из шести вагонов. Всего ездят 22 поезда. Кроме технологий для навигации, Аппарат оснастили технологией навигации, системой Urbalis 400 для управления дверью, которая реагирует на приближение людей, сообщает Railway Technology.

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В первый день двери одного из поездов заклинило и рабочим пришлось открывать вручную и снимать поезд с маршрута.

Сегодня в Австралии эта ветка метро является единственной полноценной. К этому времени в Сиднее и Мельбурне было несколько отдельных подземных станций.

Строительство ветки метро началось в октябре 2016 года. Она проходит от станции "Роуз Хилл" до станции "Четсвуд". Каждый поезд вмещает в себя 1100 человек.

Сидней является крупнейшим городом Австралии с населением почти 5 млн человек. Город разделяют заливы Порт-Джексон и Ботани. Части города соединены паромами и береговыми железнодорожными линиями.

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Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

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