Instagram ждет еще одно новшество

Автор: Instagram for Business Instagram позволят делать покупки и при этом оставаться в приложении

В социальной сети Instagram позволят делать покупки и при этом оставаться в приложении.

Социальная сеть позволит отмечать товары в постах специальными торговыми тегами. С их помощью пользователь сможет приобрести продукт, не оставляя приложение, сообщают в блоге Instagram for Business.

Теперь, пользователь, нажал на тег, попадет на страницу товара в самом приложении. Сегодня владельцы бизнеса могут обозначать свои товары тегами и также указывать в них информацию о продукте. Однако, если покупатель будет иметь намерение приобрести товар, то ему придется самостоятельно искать его на сайте.

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Такие обновления должны упростить для пользователей процесс поиска и покупки товаров. Это должно помочь владельцам бизнесов привлечь больше новой аудитории.

Чтобы получить возможность размечать товары тегами, нужно подать заявку и присоединиться к Checkout Instagram - новой функции для шопинга в приложении, запущенной в марте 2019 года.

Такие обновления станут доступны со следующей недели только незначительной группе влиятельных бизнес-аккаунтов. Кроме этого, в Instagram появится статистика, которая позволит отслеживать эффективность меток.

Социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяют фейки о вакцинации. До этого, сотни пользователей сети пожаловались на нее за "неаккуратного обращения с потенциально вредными публикациями".