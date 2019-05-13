Instagram ждет еще одно новшество

 
Ексклюзивы
1/5
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 1368
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Просмотров: 2682
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2664
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1998
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4709
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1170
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3033
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3456
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5787
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
4
5
10
10
3
Начальник Київзеленбуду їздив на Dodge ще у 50-х
Начальник Київзеленбуду їздив на Dodge ще у 50-х
Skoda Popular 1939 представили в Киеве на фестивале Old Car Land
Skoda Popular 1939 представили в Киеве на фестивале Old Car Land
Авто Штирлица демонстрируют в Киеве
Авто Штирлица демонстрируют в Киеве
В Киеве представили Bentley по цене дома с 7-ю спальнями
В Киеве представили Bentley по цене дома с 7-ю спальнями
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
Видео
Все видео
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
В Харькове самостоятельно будут выпускать БТР-4
В Харькове самостоятельно будут выпускать БТР-4
"Гром" прогремит: подготовили первые образцы оружия
"Гром" прогремит: подготовили первые образцы оружия
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Просмотров: 2682
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1080
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3303
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1386
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 99
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
понедельник, 13 мая 2019 18:03

Instagram ждет еще одно новшество

  Комментировать

Автор: Instagram for Business
  Instagram позволят делать покупки и при этом оставаться в приложении
Instagram позволят делать покупки и при этом оставаться в приложении

В социальной сети Instagram позволят делать покупки и при этом оставаться в приложении.

Социальная сеть позволит отмечать товары в постах специальными торговыми тегами. С их помощью пользователь сможет приобрести продукт, не оставляя приложение, сообщают в блоге Instagram for Business.

Теперь, пользователь, нажал на тег, попадет на страницу товара в самом приложении. Сегодня владельцы бизнеса могут обозначать свои товары тегами и также указывать в них информацию о продукте. Однако, если покупатель будет иметь намерение приобрести товар, то ему придется самостоятельно искать его на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры взломали страницу начальника Генштаба ВСУ

Такие обновления должны упростить для пользователей процесс поиска и покупки товаров. Это должно помочь владельцам бизнесов привлечь больше новой аудитории.

Чтобы получить возможность размечать товары тегами, нужно подать заявку и присоединиться к Checkout Instagram - новой функции для шопинга в приложении, запущенной в марте 2019 года.

Такие обновления станут доступны со следующей недели только незначительной группе влиятельных бизнес-аккаунтов. Кроме этого, в Instagram появится статистика, которая позволит отслеживать эффективность меток.

Социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяют фейки о вакцинации. До этого, сотни пользователей сети пожаловались на нее за "неаккуратного обращения с потенциально вредными публикациями".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Facebook хотят разделить
Facebook хотят разделить 1 Просмотров: 324
В Киеве представили Bentley по цене дома с 7-ю спальнями
В Киеве представили Bentley по цене дома с 7-ю спальнями Просмотров: 6201
Сейчас вы читаете новость «Instagram ждет еще одно новшество». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

В Одессе открыли один из старейших университетов в Украине

Основали легендарнейший украинский футбольный клуб

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 34930
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 28342
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 24336
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 17667
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 16031
Технологии
Во Львове придумали новую машину для обслуживания бронетехники
Во Львове придумали новую машину для обслуживания бронетехники Просмотров: 54
Начальник Київзеленбуду їздив на Dodge ще у 50-х
Начальник Київзеленбуду їздив на Dodge ще у 50-х
4
 Просмотров: 495
Армию пополнят военные работы
Армию пополнят военные работы Просмотров: 126
Хакеры взломали страницу начальника Генштаба ВСУ
Хакеры взломали страницу начальника Генштаба ВСУ Просмотров: 135
Детали к космическим ракетам будут печатать на 3D-принтере
Детали к космическим ракетам будут печатать на 3D-принтере Просмотров: 36
Больше всего комментируют
17
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
10
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
4
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
2
На освобождение Донбасса нужно меньше суток - Наев
Голосов: 280
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua