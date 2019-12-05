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четверг, 05 декабря 2019 07:43

Instagram изменил правила регистрации: кому откажут

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Instagram изменил правила регистрации: кому откажут
Instagram хочет уберечь молодежь от нежелательного контента. Фото: Mind.ua

Социальная сеть Instagram будет отклонять попытки регистрации пользователей, которым нет 13 лет.

Это должно уберечь молодежь от нежелательного контента. При этом информация о возрасте и дни рождения зарегистрированных пользователей не будет доступна другим участникам сети, сообщает пресс-служба фотохостинга.

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Также Instagram обещает лучшую персонализацию предлагаемого пользователям контента благодаря фиксации их возраста. Соцсеть считает, что это позволит лучше продвигать образовательные проекты и тому подобное.

В Instagram появилось новое приложение для обмена сообщениями Threads. Предназначен для общения с лицами из списка наиболее близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии.

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Дата
05
декабря

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