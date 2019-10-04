Facebook запустил новый мессенджер для Instagram

Instagram получил новый мессенджер Threads. Фото: moi-portal.ru

В Instagram появилось новое приложение для обмена сообщениями Threads.

Предназначен для общения с лицами из списка наиболее близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии, сообщает пресс-служба Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция будет иметь доступ к перепискам в WhatsApp и Facebook

Threads будет отдельным приложением, подобно Facebook Messenger. Имеет функцию информирования собеседников, где находится пользователь. Также может указывать, чем именно сейчас занимается собеседник. Приложение, в частности, может выставлять статус пользователя в автоматическом режиме на основе его местонахождения.

При этом Instagram Direct будет функционировать как раньше.

Соцсеть Instagram позволит бороться с фейковой информацией. После нажатия кнопки "многоточие" в правом верхнем углу каждого поста появятся опции "непригодные данные" и "ложная информация".