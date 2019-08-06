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вторник, 06 августа 2019 11:46

Илон Маск запустит бесплатный спутник

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Илон Маск запустит бесплатный спутник
SpaceX запустит бесплатный спутник AMOS-17 Фото: LIGA.net

7 августа компания SpaceX бесплатно запустит спутник AMOS-17 для израильского оператора Space Communication.

Причиной введения спутника станет то, что 1 сентября 2016-го ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке. Она уничтожила израильский аппарат AMOS-6, который стоил $200 млн, передает LIGA.net.

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Аппарат запустят на территории Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида. Его цена - около $161 млн. Спутнику понадобится 11 суток после запуска, чтобы за счет двигателя добраться до проектной позиции на орбите. Он должен служить не менее 20 лет.

AMOS - серия израильских спутников связи с частной компанией Spacecom с Рамат-Гана в роли оператора. Первый аппарат запустили в 1996-го, последний - 6 лет назад. Сейчас компания имеет 3 рабочих спутника - AMOS-3, AMOS-7 и AMOS-4.

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