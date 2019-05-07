Hyundai может наладить производство электромобилей в Украине

Корейские электромобили могут производить и в Украине. Фото: hyundai-ioniq.infocar.ua

В Украине могут начать производство электромобилей Hyundai и поездов метрополитена.

В мае, Министерство инфраструктуры Украины пригласило корейскую сторону рассмотреть возможность размещения мощностей компании Hyundai в Украине.

"Мы рассматриваем компанию Hyundai как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai является очень интересной и конкурентной, рынок в Украине и в Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества является крайне перспективным ", - говорят в министерстве.

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Ведомство сообщило, что пассажирские поезда Hyundai хорошо зарекомендовали себя в Украине, и это является хорошим основанием для дальнейших переговоров Укрзализныци с компанией по расширению сотрудничества.

Посол Южной Кореи в Украине Ли Янг-Гу выразил пожелание компании Hyundai принять участие в тендере Европейского банка реконструкции и развития на строительство Харьковского метрополитена.

Самый дешевый автомобиль в мире Bajaj Qute стоимостью $4 тыс. доставили в Украину.