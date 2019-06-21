Google больше не будет делать планшеты

Google не будет выпускать планшеты Фото: glavnoe.u

Компания Google прекращает выпускать собственные планшеты.

Последним устройством стал прошлогодний Pixel Slate. Его выпустили в 2018-м. Он работает на базе ChromeOS, сообщает Business Insider.

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"Команда Google HARDWARE будет сосредоточена исключительно на создании ноутбуков, но не сомневайтесь, команды Android и Chrome OS на 100% преданы долгосрочному сотрудничеству с партнерами, которые выпускают планшеты для всех сегментов рынка", - сообщил вице-президент Google Рик Остерлох.

Кроме этого, компания отказалась от 2-х планшетов, которые уже разрабатывала. Гаджеты должны были выйти после 2019-го. Из-за результатов QA-тестирование Google не выпустит релизы.

Компания Google будет выпускать ноутбуки с Chrome OS и смартфоны Pixel под управлением Android. Новый Pixelbook планируют анонсировать одновременно с Pixel 4 и Pixel 4 XL этой осенью.