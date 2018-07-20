Герой своего времени: как появился самый опасный советский самолет АН-10

Сегодня, 22 июля 1959 году, начали эксплуатацию самолет АН-10. Этот советский среднемагистральный самолет был создан под руководством украинского конструктора Олега Антонова.

Инженеры завода над разработкой самолета начали работать в 1955-м. Через пять месяцев советское руководство утвердило макет воздушного судна.У 1957-м самолет совершил первый полет и представили широкой общественности.

Сначала АН-10 получил название "Украина". Впрочем потом решение отменили по идеологическим соображениям высшего руководства государства.

Фото: livejournal

По своей конструкции самолет был похож на АН-12. Основное отличие - часть самолета сделали как пассажирский салон. В середине фюзеляжа, вместо грузовой кабины, был салон. Под полом располагались несколько грузовых отсеков для багажа. Люки эти отсеки расположили с правого борта. Пассажирские двери - с левой. Благодаря этому одновременно могла происходить высадка пассажиров и выгрузки багажа.

Что касается передней части самолета, то она почти идентична переда АН-12.

Автор: livejournal Пассажирский самолет АН-10 и транспортно-грузовой АН-12.

Еще одна особенность АН-10 - высокое расположение крыльев. В то время все советские самолеты были низкопланы. Крылья были трапециевидные. Размах крыла - 38 м.

Первые экземпляры Ан-10 имели так называемый "пояс Хрущева". Тогдашний лидер Советского Союза летел из Москвы в Киев. В передней части салона было очень шумно. Тогда Хрущев предложил у винтов сделать стенки толще - установить дополнительные листы дюраля. Приказ выполнили. Несмотря на это остался самым громким самолетом в Аэрофлоте в то время.

Автор: avia-simply "Пояс Хрущова"

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Базовая модель АН-10 вмещала 5 человек экипажа, 85 пассажиров с багажом и грузом в багажном отсеке. Максимальная взлетная масса достигала 51 тыс. тонн. При этом максимальная дальность полета была 3080 км. Крейсерская скорость - 520 км / ч.

С конца 1959-го начали выпускать самую массовую модификацию "десятки" - Ан-10А. Этот самолет отличался от базового конструкцией и особенностями некоторых систем оборудования. Вмещал 100 пассажиров.

Автор: Blogger АН-10А

С 1957-го по 1959-й выпустили 112 АН-10.

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За годы эксплуатации разбилось 12 самолетов типа АН-10. Более 56% аварий были связаны с дефектами планера и двигателя. В конце 1960-х появилась идея снять с эксплуатации модель. Впрочем после проверки машин от идеи отказались. До 1971-го самолеты перевезли более 35 млн пассажиров. Стал первым в Союзе по пассажирообороту.

8 мая 1972 при посадке в аэропорту Харькова произошла катастрофа АН-10А. В ней погибло 116 человек. Создали Государственную комиссию по расследованию причин трагедии. Через 2 года эксплуатации АН-10 в Аэрофлоте прекратили.

11 февраля 1956 в небо поднялся первый самолет АН. Это был специализированный военно-транспортный газотурбинный самолет АН-8. Машина была предназначена для перевозки грузов, техники, десантников или раненых.