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четверг, 19 сентября 2019 13:53

Facebook разрабатывает "умные" очки, которые заменят смартфоны

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Facebook разрабатывает &quot;умные&quot; очки, которые заменят смартфоны
Умные очки от Facebook имеют кодовое название Orion Фото: Reuters

Проект носит кодовое название Orion.

Над очками работает специальное подразделение Facebook Reality Labs, сообщает CNBC.

Планируется, что очки должны заменить смартфоны. Благодаря очкам человек сможет принимать звонки, получать информацию на небольшом дисплее и проводить прямые трансляции в соцсетях.

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Сейчас Facebook пытается уменьшить размеры девайса к удобным формам, которые будут комфортными для потребителей. Для этого привлекли итальянскую компанию Luxottica, которая специализируется на разработке и дизайне очков.

Компания планирует завершить работу над устройством и представить его в период с 2023-го по 2025 год. Пока нет никаких гарантий, что все завершат вовремя.

Google представил "умные" очки для бизнеса - Glass Enterprise Edition 2, которые могут повысить эффективность работы на 50%.

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