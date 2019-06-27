Facebook будет передавать личные данные определенных пользователей

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 981
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
1 Просмотров: 468
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1143
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 22527
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 828
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3654
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6732
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1350
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
3
5
10
10
10
Как выглядит первая &quot;умная&quot; улица в Украине
Как выглядит первая "умная" улица в Украине
&quot;Невидимый самолет поразить невозможно. Я объяснил, как это работает&quot;- украинский физик Куcайкин
"Невидимый самолет поразить невозможно. Я объяснил, как это работает"- украинский физик Куcайкин
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Видео
Все видео
SpaceX отправляет в космос ракету с прахом людей: онлайн-трансляция
SpaceX отправляет в космос ракету с прахом людей: онлайн-трансляция
Билл Гейтс рассказал о самой большой ошибке жизни
Билл Гейтс рассказал о самой большой ошибке жизни
Показали, как взрывается противокорабельная ракета "Нептун"
Показали, как взрывается противокорабельная ракета "Нептун"
Захотел вредного - получай током
Захотел вредного - получай током
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 198
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1143
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1134
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11088
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 июня 2019
Просмотров: 117
Пасовище равликів
Для людини правильно — жити в гармонії з навколишньою природою. Легко сказати, а от спробуй, і побачиш, що не так воно й просто, тут є свої ...
четверг, 27 июня 2019 22:34

Facebook будет передавать личные данные определенных пользователей

  Комментировать
Facebook будет передавать личные данные определенных пользователей
Facebook будет передавать личные данные пользователей, призывающих к ненависти Фото: Дзеркало тижня

Социальная сеть Facebook согласилась передавать информацию о пользователях, призывающих к разжиганию ненависти.

Необходимые данные передавать французским судам, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook будет регулировать политическую рекламу в Украине

"Это очень важная новость, которая означает, что судебные разбирательства по делам о призывах к ненависти будут идти в нормальном режиме. Особенно стоит отметить, что Facebook делает это только для Франции", - сообщил государственный секретарь по вопросам цифровых технологий Седрик О.

Решение приняло руководство социальной сети. К этому основатель Facebook Марк Цукерберг несколько раз встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Их последняя встреча состоялась 10 мая.

В начале мая Марк Цукерберг заявил, что Facebook замечает 65% записей со смыслом, что разжигает ненависть еще до получения жалоб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Как ускорить работу вай-фай роутера
Как ускорить работу вай-фай роутера Просмотров: 2277
В Украине стартуют продажи Mi Band 4: почем можно приобрести
В Украине стартуют продажи Mi Band 4: почем можно приобрести Просмотров: 495
Сейчас вы читаете новость «Facebook будет передавать личные данные определенных пользователей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука

Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко

1000 дней борьбы: кто такой Роман Сущенко

Болгар и греков выслали с Крыма

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Дальтоники могут различать 15 оттенков цвета хаки

Самое читаемое
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 6 Просмотров: 27405
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 19904
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 14940
&quot;Мы не скрывали отношения&quot; - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
"Мы не скрывали отношения" - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
4
 Просмотров: 14395
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
3
 Просмотров: 11340
Технологии
Сотрудники Huawei работали с китайскими военными
Сотрудники Huawei работали с китайскими военными Просмотров: 198
Wikipedia дала сбой
Wikipedia дала сбой Просмотров: 144
Россия отказывается от ГЛОНАСС, поскольку не имеет импортных деталей
Россия отказывается от ГЛОНАСС, поскольку не имеет импортных деталей Просмотров: 702
Как ускорить работу вай-фай роутера
Как ускорить работу вай-фай роутера Просмотров: 2277
Россия хочет штрафовать за пользование интернетом от Илона Маска
Россия хочет штрафовать за пользование интернетом от Илона Маска 1 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
14
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
6
На передовой разводят войска
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
4
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
3
Показали, как главный евробляхер ездит по тротуарам
Голосов: 2669
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua