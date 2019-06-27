Facebook будет передавать личные данные определенных пользователей

Facebook будет передавать личные данные пользователей, призывающих к ненависти Фото: Дзеркало тижня

Социальная сеть Facebook согласилась передавать информацию о пользователях, призывающих к разжиганию ненависти.

Необходимые данные передавать французским судам, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook будет регулировать политическую рекламу в Украине

"Это очень важная новость, которая означает, что судебные разбирательства по делам о призывах к ненависти будут идти в нормальном режиме. Особенно стоит отметить, что Facebook делает это только для Франции", - сообщил государственный секретарь по вопросам цифровых технологий Седрик О.

Решение приняло руководство социальной сети. К этому основатель Facebook Марк Цукерберг несколько раз встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Их последняя встреча состоялась 10 мая.

В начале мая Марк Цукерберг заявил, что Facebook замечает 65% записей со смыслом, что разжигает ненависть еще до получения жалоб.