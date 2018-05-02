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среда, 02 мая 2018 16:37

Эксперт рассказал, почему Javelin не передадут в АТО

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Эксперт рассказал, почему Javelin не передадут в АТО
в Украину поступили первые Javelin. ФОТО: viysko.com

Передача Украины Javelin - всего лишь политический ход США. Украинской армии нужна масштабная военная реформа.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Для Украины поставка Javelin особо ничего не меняет. 37 пусковых установок и десять ракет - капля в море из того, что нужно для перевооружения нашей армии.

Если бы их отправили и применили в АТО, это могло бы сыграть в нашу пользу. Любые провокации со стороны российской стороны с применением бронированной техники заканчивались бы для них ее уничтожением. Но есть официальное заявление начальника Генерального штаба Виктора Муженко, что Javelin не попадут в зону боевых действий, а будут переданы в пункты постоянной дислокации частей и подразделений Вооруженных сил Украины. Они очень нужны в АТО, но политика президента не меняется. Мирный план никто не отменял. Порядок действий по этому плану таков: мы не стреляем в ответ, не отвечаем на провокацию. Наши солдаты и дальше сидят в окопах, их и дальше обстреливают. Порядок ведения боевых действий в этой зоне остается неизменной", - говорит он.

Передача Украины Javelin - политический шаг со стороны США, считает военный эксперт.

"Думаю, США решили прибегнуть к очередной попытке сдвинуть с места переговорный процесс в рамках представителей - Курта Волкера и Владислава Суркова. США действуют последовательно: обещали нам дать летальное оружие - дают. Но тогда, когда им выгодно. Сейчас посмотрят на реакцию России. Если она промолчит - следующим шагом будет передача Украине переносных зенитно-ракетных комплексов. Это то, что включено в план поставок вооружения и было согласовано еще весной 2017 года. Но для США сейчас главный камень преткновения - Сирия, где готовятся большие военные изменения, вплоть до возможной войны на Ближнем Востоке", - говорит он.

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Нет желания руководства страны реформировать армию. Программа реформ до сих пор не создана.

"Если говорить о реформах в армии - стакан пока вообще пуст. Сегодня армия Украины это а-ля армия советского образца с советскими руководящими документами, с советской системой снабжения, комплектации, обучение. Мы увеличили численность той армии, которая существовала, обули, одели и вооружили тем, что было на складах - старым советским вооружением.

Нет политической воли на проведение военной реформы. Я так понимаю, из-за указаний из Москвы. В 2015 году в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО по нашей просьбе и с нашим участием разработали стратегический оборонный бюллетень. Его американцы там умело подложили Петру Алексеевичу, что он в мае накануне Саммита НАТО был вынужден его подписать и ввести в действие. Прошло три года. Он лежит в столе у ​​начальника Генерального штаба и вообще никуда не движется. Там изложен концепт реформы вооруженных сил.

Мы делаем вид, что что-то реформируем, меняем форму. Программу реформ еще даже не писали. Каждый бизнес-план начинается с конечной цели. Что мы с вами хотим получить в результате военной реформы? Бундесвер (вооруженные силы Германии - Gazeta.ua)? Израильский Цахал? Швейцарский или американский вариант? Но где план перевооружения армии?

Слушайте, что говорит Владимир Путин: один из лучших инвесторов в экономику России - Петр Алексеевич Порошенко. Посмотрите, сколько предприятий на территории Украины живет за счет оборонзаказа России. Война идет, а Госкомстат говорит, что мы за 2016-й год в четыре раза увеличили товарооборот с РФ - объясняет Олег Жданов.

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30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

23 декабря 2017 в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". Общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн, в который входят 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет к ним.

Автор: Таисия Алексеева
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