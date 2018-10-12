Единственному в Украине ледоколу необходим ремонт

Единственный в Украине ледокол "Капитан Белоусов" готовят к работе в условиях ледовой кампании в Азовском регионе. Для этого судно поставили в плавучий док для прохождения планового ремонта. Предварительная стоимость работ составляет 19.7 млн. грн.

По данным Мариупольского филиала "Администрации морских портов Украины", ремонтные работы планируется закончить до конца ноября, пишет пресс-служба АМПУ.

Стратегическая задача "Капитана Белоусова" во время зимней навигации заключается в обеспечении прохода караванов судов по каналу Угольной гавани и Азовского моря.

"От этого зависит не только эффективность работы портов, но и развитие экономического потенциала Востока Украины. Подготовка нашего флота к обеспечению судоходства в условиях ледовой кампании идет в соответствии с планом", - сказал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Автор: biz.censor Ледокол "Капитан Белоусов"

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Автор: biz.censor Ледокол "Капитан Белоусов"

Во время ремонта на судне планируется провести более 100 операций. В частности дефектацию корпуса судна, палуб, набора танков, замену металлоконструкций, ремонт котла, насосов, прожекторов, главных электродвигателей. Запланированные работы по очистке и покраске корпуса, мачт, палуб, прокладки кабелей, а также трубопроводные работы судовых систем.

Согласно договору между Мариупольским филиалом АМПУ и ООО "Судоремонтный завод" на сегодня выполнено 13% запланированных работ.

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