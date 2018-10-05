Два украинских приложения возглавили рейтинг американского App Store

Два украинских приложения BetterMe попали в топ американского App Store.
Обе программы разработала компания Genesis, которая базируется в Киеве.
Это: BetterMe: Weight Loss Workouts и BetterMen: Workout Trainer. Оба рассчитаны на самостоятельное планирование тренировок. Приложения попали в топ по категории "Здоровье и фитнес".
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Кроме вышеназванных программ, компания развивает еще два под брендом BetterMe. Суммарная аудитория программ - более 2 млн человек в месяц. За год приложения установили более 15 млн пользователей.
Бизнес-модель приложений строится на платной подписке. После ознакомительного периода, приложение предлагает "купить" себе за $ 19,99.
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