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суббота, 06 октября 2018 03:28

Два украинских приложения возглавили рейтинг американского App Store

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Два украинских приложения возглавили рейтинг американского App Store
Приложения BetterMe: Weight Loss Workouts и BetterMen: Workout Трайнер рассчитаны на самостоятельное планирование тренировок.

Два украинских приложения BetterMe попали в топ американского App Store.

Обе программы разработала компания Genesis, которая базируется в Киеве.

Это: BetterMe: Weight Loss Workouts и BetterMen: Workout Trainer. Оба рассчитаны на самостоятельное планирование тренировок. Приложения попали в топ по категории "Здоровье и фитнес".

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Кроме вышеназванных программ, компания развивает еще два под брендом BetterMe. Суммарная аудитория программ - более 2 млн человек в месяц. За год приложения установили более 15 млн пользователей.

Бизнес-модель приложений строится на платной подписке. После ознакомительного периода, приложение предлагает "купить" себе за $ 19,99.

Microsoft представила уже шестое крупное обновление для операционной системы Windows 10. С обновлением пользователям обещают много дополнительных функций.

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