Чем удивит осеннее обновление Windows 10

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 396
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1791
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 7641
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 4329
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1953
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 774
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 234
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9144
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2142
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11718
Фото
Все фото
3
7
20
7
5
Идеальный рецепт печенья написал искусственный интеллект
Идеальный рецепт печенья написал искусственный интеллект
Насекомое-шпион: создали уникальную бабку-киборга
Насекомое-шпион: создали уникальную бабку-киборга
Как отреагировали пользователи на запрет российских соцсетей
Как отреагировали пользователи на запрет российских соцсетей
Представили мобильное приложение Kyiv City Guide
Представили мобильное приложение Kyiv City Guide
Компания Amazon поможет в выборе одежды
Компания Amazon поможет в выборе одежды
Видео
Все видео
Чем удивит осеннее обновление Windows 10
Чем удивит осеннее обновление Windows 10
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
Покажут где поесть и переночевать - полезные приложения для путешественников
Покажут где поесть и переночевать - полезные приложения для путешественников
В форме игры или подкаст - что лучше всего поможет выучить английский
В форме игры или подкаст - что лучше всего поможет выучить английский
Научит быстро и интересно - разработка киевлян набирает популярность
Научит быстро и интересно - разработка киевлян набирает популярность
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 198
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1197
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5085
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9504
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 981
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 11:55

Чем удивит осеннее обновление Windows 10

  Комментировать
Чем удивит осеннее обновление Windows 10
Чем удивит осеннее обновление Windows 10. Фото с открытых источников.

Microsoft представила уже шестое крупное обновление для операционной системы Windows 10.

С обновлением пользователям обещают много дополнительных функций: облачный буфер обмена с историей и синхронизацией, темная тема для "Проводника", приложение "телефон" для синхронизации со смартфонами на Android и iOS, клавиатура SwiftKey и многое другое, передает Эспрессо.

Возможно, самым большим изменением является новый буфер обмена, который позволит пользователям Windows 10 копировать контент на всех компьютерах и сохранять историю скопированного контента в облаке. Это особенно полезно, если вы используете настольный компьютер дома или на работе, а потом ноутбук на ходу.

Приложение " Ваш телефон" - Your Phone - дает доступ с ПК к текстовым сообщениям (их можно будет отправлять и получать на ПК) и фото на Android, а iPhone - просматривать веб-страницы с того же места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без анонса - Google запустил продажи обновленного устройства

В браузере Edge появилась поддержка оффлайн-словарей, учебных и грамматических инструментов, функция Line Focus подсвечивает от одной до пяти строк на длинных страницах, чтобы было легче читать.

Изменения также коснутся PowerPoint и Word, если у вас есть лицензированные продукты. Следующее крупное обновление ожидается в марте 2019-го.

После официальной презентации и продаж новинок компании Apple пользователи сети начали жаловаться на неисправность зарядки iPhone XS и iPhone XS Max.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем удивит осеннее обновление Windows 10». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Берлинская стена разделила мир на две части

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 136428
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 52957
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 36812
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 25402
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 24507
Програмы
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
 Просмотров: 1152
Покажут где поесть и переночевать - полезные приложения для путешественников
Покажут где поесть и переночевать - полезные приложения для путешественников
 Просмотров: 99
Карты, новые телефоны и время - важнейшие достижения Android
Карты, новые телефоны и время - важнейшие достижения Android 1 Просмотров: 387
В Messages появится новая функция
В Messages появится новая функция Просмотров: 99
В форме игры или подкаст - что лучше всего поможет выучить английский
В форме игры или подкаст - что лучше всего поможет выучить английский
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
3
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
3
Винник назвал Майдан искусственным
Голосов: 29
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua