Чем удивит осеннее обновление Windows 10. Фото с открытых источников.

Microsoft представила уже шестое крупное обновление для операционной системы Windows 10.

С обновлением пользователям обещают много дополнительных функций: облачный буфер обмена с историей и синхронизацией, темная тема для "Проводника", приложение "телефон" для синхронизации со смартфонами на Android и iOS, клавиатура SwiftKey и многое другое, передает Эспрессо.

Возможно, самым большим изменением является новый буфер обмена, который позволит пользователям Windows 10 копировать контент на всех компьютерах и сохранять историю скопированного контента в облаке. Это особенно полезно, если вы используете настольный компьютер дома или на работе, а потом ноутбук на ходу.

Приложение " Ваш телефон" - Your Phone - дает доступ с ПК к текстовым сообщениям (их можно будет отправлять и получать на ПК) и фото на Android, а iPhone - просматривать веб-страницы с того же места.

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В браузере Edge появилась поддержка оффлайн-словарей, учебных и грамматических инструментов, функция Line Focus подсвечивает от одной до пяти строк на длинных страницах, чтобы было легче читать.

Изменения также коснутся PowerPoint и Word, если у вас есть лицензированные продукты. Следующее крупное обновление ожидается в марте 2019-го.

После официальной презентации и продаж новинок компании Apple пользователи сети начали жаловаться на неисправность зарядки iPhone XS и iPhone XS Max.