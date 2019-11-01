Для обнаружения ракет разработают космические датчики

Автор: Northrop Grumman Американцы создадут более эффективные космические датчики для обнаружения ракет

Проекты создадут четыре конкурирующие компании.

Американские компании Northrop Grumman, Raytheon, Leidos и L3Harris готовят более эффективные космические датчики для обнаружения баллистических ракет и гиперзвуковых комплексов. Все они несут угрозу США, сообщает Naked Science.

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Цена контракта, заключенного между компаниями и Агентством по противоракетной обороне США, составляет $ 20 млн. Работы должны быть готовы до 31 октября 2020 года.

Работы представят в рамках программы Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor. Новую систему Вашингтон планирует развернуть на базе низкоорбитальной спутниковой группировки.

31 октября израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа.