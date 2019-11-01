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пятница, 01 ноября 2019 13:21

Для обнаружения ракет разработают космические датчики

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Автор: Northrop Grumman
  Американцы создадут более эффективные космические датчики для обнаружения ракет
Американцы создадут более эффективные космические датчики для обнаружения ракет

Проекты создадут четыре конкурирующие компании.

Американские компании Northrop Grumman, Raytheon, Leidos и L3Harris готовят более эффективные космические датчики для обнаружения баллистических ракет и гиперзвуковых комплексов. Все они несут угрозу США, сообщает Naked Science.

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Цена контракта, заключенного между компаниями и Агентством по противоракетной обороне США, составляет $ 20 млн. Работы должны быть готовы до 31 октября 2020 года.

Работы представят в рамках программы Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor. Новую систему Вашингтон планирует развернуть на базе низкоорбитальной спутниковой группировки.

31 октября израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа.

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Дата
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