Apple заменит 3 модели iPhone на новые

Компания Apple готовится выпустить Pro iPhones. ФОТО: ITS

Компания Apple готовится выпустить Pro iPhones, которые заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Ни одна из новых моделей не будет поддерживать 5G, однако они получат быстрые процессоры Apple A13, возможность реверсивной беспроводной зарядки и новые камеры для съемки сверхширокоугольных фото и видео, сообщает Bloomberg.

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Размеры новых iPhone не изменятся.

Кроме того, в ближайшие несколько месяцев компания планирует выпустить самый большой в линейке ноутбук MacBook Pro и iPad Pro с обновленными процессором и камерой.

Компания Apple выпустила для iPhone 6s чехол Smart Battery Case со встроенным аккумулятором, который сразу высмеяли СМИ и интернет-пользователи. Страница с описанием новинки появилась в официальном онлайн-магазине Apple.