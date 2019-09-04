Apple выпустит бюджетный айфон

Apple планирует выпустить iPhone подешевле. Фото: dailyhive.com

Компания Apple планирует весной 2020-го года выпустить iPhone подешевле. Организация хочет завоевать больше покупателей, в частности в Китае.

Размер новой модели будет аналогичен 4,7-дюймовому iPhone 8, что представили в 2017-м году.

Бюджетный гаджет Apple будет обладать характеристиками флагманских iPhone, но будет иметь дешевле жидкокристаллический дисплей. Это поможет Apple выставить ниже начальную цену.

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Аналитики говорят, что iPhone подешевле может послужить стимулом для роста продаж в первом полугодии следующего года. Это если новые премиальные iPhone не будут продавать хорошо в ближайшие месяцы.

Новая модель станет первым относительно недорогим смартфоном Apple с момента запуска iPhone SE в 2016 году. Тогда аппарат продавали по, примерно, 400 долларов. Об этом сообщили на rbc.ua.

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