Apple создала "умное кольцо"

Фото: Apple

Кольцо Apple Ring позволяет контролировать другие устройства на расстоянии.

Создана американской компанией Apple кольцо изготовлено, чтобы улучшить опыт пользования iPhone и iPad, сообщает The Sun.

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Apple Ring имеет сенсорный экран, голосовой ассистент и контроль жестов руки. Он контролирует приборы, не касаясь их. Сейчас Apple патентует свое изобретение.

Технологическая компания Amazon представила "умное кольцо" Echo Loop с голосовым ассистентом Alexa.