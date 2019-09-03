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вторник, 03 сентября 2019 11:47

Apple разрабатывает новое необычное устройство

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Apple разрабатывает новое необычное устройство
Apple разрабатывает гаджет дополненной реальности Фото: Unsplash

Память об устройстве от Apple обнаружили в бета-версии iOS 13.

Внутри прошивки нашли приложение STARTester, в котором находился файл Readme. В нем вспоминали не анонсированный гаджет под названием Garta.

Пока неизвестно, как будет выглядеть девайс. Предполагают, что это гарнитура дополненной реальности или смарт-очки. Последние сейчас Apple активно разрабатывает, сообщает MacRumors.

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С кода следует, что приложение STARTester предназначенное для симуляции работы этой гарнитуры с использованием смартфона. Он позволит пользователям тестировать AR-приложения, не покупая устройство, на которых оно будет работать.

В приложении предусмотрено два режима использования: когда AR-гаджет надет на голову и когда он находится в руках пользователя.

В этом году новые умные очки выпустила компания Google. Новинка комплектуется новым чипсетом и рассчитана на использование в профессиональной деятельности различных компаний: от логистики до сферы обслуживания.

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Дата
03
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