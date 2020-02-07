Apple оштрафовали за медленную работу iPhone

 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 801
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 270
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 1611
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 1863
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1035
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2394
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4213
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 531
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1008
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 8307
Фото
Все фото
9
3
24
3
7
Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове
Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове
Родился рекордсмен по количеству патентов
Родился рекордсмен по количеству патентов
Почти Земля: показали лучшие снимки марсохода Curiosity за 8 лет
Почти Земля: показали лучшие снимки марсохода Curiosity за 8 лет
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Представили первый компьютер Apple
Представили первый компьютер Apple
Видео
Все видео
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Появился первый украинский военный дрон
Появился первый украинский военный дрон
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали искусственного человека проекта Neon
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Просмотров: 153
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1197
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 900
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 486
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3438
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
Просмотров: 45
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
пятница, 07 февраля 2020 17:19

Apple оштрафовали за медленную работу iPhone

  Комментировать
Apple оштрафовали за медленную работу iPhone
Из-за обновлений операционной системы пользователи покупали новые iPhone Фото: Na chasi

Французское управление по защите прав потребителей оштрафовало американскую компанию Apple на 25 млн евро.

Причиной соответствующего решения стало то, что производитель не сообщил потребителей, что обновление операционной системы iPhone замедлит работу устройства, сообщает Politico.

"Когда потребители не смогли вернуться к старой версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон", - сказал генеральный директор управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили офіційну сторінку PlayStation 5

Жалобу на компанию подала неправительственная организация. По ее словам, Apple намеренно создает обновления, через которые телефоны работают медленнее, чтобы заставлять потребителей покупать новые.

Доказательств об умышленных действиях компании не было. Однако Apple признали виновной из-за того, что пользователей не проинформировали о замедлении работы телефонов.

"Штраф Apple в размере 25 млн евро справедливо напоминает компаниям об их ответственности продавать безопасную и устойчивую продукцию потребителям", - сказала Агнес Панье-Рунахер, младший министр министерства экономики.

Компания Apple работает над функцией, которая позволит открывать, закрывать и стартовать автомобилю благодаря iPhone.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Apple оштрафовали за медленную работу iPhone». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове

Самое читаемое
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 46270
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 20439
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 18370
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 12195
Усик обозвал ветерана АТО ослом
Усик обозвал ветерана АТО ослом 3 Просмотров: 10189
Технологии
В Киеве введут современную систему фиксации нарушений ПДД
В Киеве введут современную систему фиксации нарушений ПДД Просмотров: 180
Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове
Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове
9
 Просмотров: 171
Запустили офіційну сторінку PlayStation 5
Запустили офіційну сторінку PlayStation 5 Просмотров: 225
Назвали цену онлайн-аренды места в ракете SpaceX
Назвали цену онлайн-аренды места в ракете SpaceX Просмотров: 387
Украинцы смогут перейти на э-паспорт
Украинцы смогут перейти на э-паспорт Просмотров: 810
Больше всего комментируют
6
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
4
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
3
Усик обозвал ветерана АТО ослом
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
Голосов: 536
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua