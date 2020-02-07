Apple оштрафовали за медленную работу iPhone

Из-за обновлений операционной системы пользователи покупали новые iPhone Фото: Na chasi

Французское управление по защите прав потребителей оштрафовало американскую компанию Apple на 25 млн евро.

Причиной соответствующего решения стало то, что производитель не сообщил потребителей, что обновление операционной системы iPhone замедлит работу устройства, сообщает Politico.

"Когда потребители не смогли вернуться к старой версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон", - сказал генеральный директор управления.

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Жалобу на компанию подала неправительственная организация. По ее словам, Apple намеренно создает обновления, через которые телефоны работают медленнее, чтобы заставлять потребителей покупать новые.

Доказательств об умышленных действиях компании не было. Однако Apple признали виновной из-за того, что пользователей не проинформировали о замедлении работы телефонов.

"Штраф Apple в размере 25 млн евро справедливо напоминает компаниям об их ответственности продавать безопасную и устойчивую продукцию потребителям", - сказала Агнес Панье-Рунахер, младший министр министерства экономики.

Компания Apple работает над функцией, которая позволит открывать, закрывать и стартовать автомобилю благодаря iPhone.