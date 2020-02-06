Apple создает автомобильный ключ для iPhone

Apple разрабатывает автомобильный ключ для iPhone и Apple Watch Фото: filipeesposito

Компания Apple работает над функцией, которая позволит открывать, закрывать и стартовать автомобилю благодаря iPhone.

Сейчас американская компания обнародовала бета версию операционной системы iOS 13.4 для разработчиков. Внутри ОС нашли доказательства новой функции, сообщает 9to5mac.

Управлять автомобилем пользователь сможет как с iPhone, так и благодаря умным часам Apple Watch. Ключ позволят использовать в автомобилях с технологией беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв

Таким образом, владельцу автомобиля достаточно будет держать iPhone у транспортного средства, чтобы использовать его как обычный металлический автоключ.

В компании уверяют, что функция будет работать даже тогда, когда в iPhone и Apple Watch разрядится батарея. Устройство должно стать доступным после официального представления операционной системы iOS 13.4.

Компания Apple обновила свое приложение Apple Maps новыми функциями.