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четверг, 06 февраля 2020 12:38

Apple создает автомобильный ключ для iPhone

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Apple создает автомобильный ключ для iPhone
Apple разрабатывает автомобильный ключ для iPhone и Apple Watch Фото: filipeesposito

Компания Apple работает над функцией, которая позволит открывать, закрывать и стартовать автомобилю благодаря iPhone.

Сейчас американская компания обнародовала бета версию операционной системы iOS 13.4 для разработчиков. Внутри ОС нашли доказательства новой функции, сообщает 9to5mac.

Управлять автомобилем пользователь сможет как с iPhone, так и благодаря умным часам Apple Watch. Ключ позволят использовать в автомобилях с технологией беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия.

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Таким образом, владельцу автомобиля достаточно будет держать iPhone у транспортного средства, чтобы использовать его как обычный металлический автоключ.

В компании уверяют, что функция будет работать даже тогда, когда в iPhone и Apple Watch разрядится батарея. Устройство должно стать доступным после официального представления операционной системы iOS 13.4.

Компания Apple обновила свое приложение Apple Maps новыми функциями.

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06
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