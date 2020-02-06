Запустили офіційну сторінку PlayStation 5

Страница PlayStation 5 активировали на официальном сайте компании Фото: playstation.com

Sony открыла отдельную страницу PlayStation 5 на официальном сайте бренда игровой системы.

Сейчас пользователи могут только подписаться на рассылку новостей с подробностями о консоли следующего поколения, сообщает Сybersport.

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Компания обещает скоро прислать информацию о точной дате выхода системы, цену и стартовую линейку игр. На сайте Sony не раскрыла никакой новой информации о PlayStation 5.

Релиз PS5 намечен на конец 2020 года. Сейчас Sony показала новый логотип системы.