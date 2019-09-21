Apple iPhone 11 провалил тест на прочность

Фото: Tom's Guide

20 сентября стартовали официальные продажи iPhone 11. Первые владельцы на собственном опыте решили проверить слова главы Apple Тима Кука. Он утверждал, что новые смартфоны имеют крепкое стекло, которое когда-либо использовалось в смартфоне.

Редактор ресурса Tom's Guide Марк Спунауер опроверг слова, впустив приобретенный смартфон с высоты менее 1 м, после чего экран iPhone 11 Pro треснул, пишет Сегодня.

"Чтобы увидеть, насколько долговечен iPhone 11 Pro, я намеренно уронил трубку с высоты 1 метра на бетон. Конечно, это не очень высоко, зато дает представление о прочности устройства. Прямо возле магазина Apple, где люди выстроились в очередь, чтобы купить новые смартфоны Apple, я выронил iPhone 11 Pro ", - сказал Марк Спунауер.

Стресс-тест iPhone 11 Pro показал, что может произойти со смартфоном, если его случайно уронить из кармана, забыв при этом надеть чехол. 5,8-дюймовый OLED-экран мобильного аппарата стоимостью $ 999 мгновенно покрылся трещинами и глубокими сколами от верхнего левого угла к нижнему правому.

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Но задняя часть смартфона оказалась выносливой. Первый тест на прочность iPhone 11 Pro выдержал отлично - после падения с 1 м высоты никаких повреждений не было зафиксировано, но лицевая часть покрылась трещинами сильнее. Второй бросок "на спину" с той же высоты даже новых царапин не добавил. На третий раз высота была увеличена до 1,7 метров, после чего задняя крышка iPhone 11 Pro все-таки треснула в нескольких местах.

На прочность протестовали самый дорогой флагман от Apple - iPhone Xs Max. Сначала блогер JerryRigEverything проверил уязвимость экрана. "Тестирование" опубликовал на своем YouTube-канале.