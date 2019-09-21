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суббота, 21 сентября 2019 12:15

Apple iPhone 11 провалил тест на прочность
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20 сентября стартовали официальные продажи iPhone 11
Фото: Tom's Guide
20 сентября стартовали официальные продажи iPhone 11
20 сентября стартовали официальные продажи iPhone 11
20 сентября стартовали официальные продажи iPhone 11
20 сентября стартовали официальные продажи iPhone 11

20 сентября стартовали официальные продажи iPhone 11. Первые владельцы на собственном опыте решили проверить слова главы Apple Тима Кука. Он утверждал, что новые смартфоны имеют крепкое стекло, которое когда-либо использовалось в смартфоне.

Редактор ресурса Tom's Guide Марк Спунауер опроверг слова, впустив приобретенный смартфон с высоты менее 1 м, после чего экран iPhone 11 Pro треснул, пишет Сегодня.

"Чтобы увидеть, насколько долговечен iPhone 11 Pro, я намеренно уронил трубку с высоты 1 метра на бетон. Конечно, это не очень высоко, зато дает представление о прочности устройства. Прямо возле магазина Apple, где люди выстроились в очередь, чтобы купить новые смартфоны Apple, я выронил iPhone 11 Pro ", - сказал Марк Спунауер.

Стресс-тест iPhone 11 Pro показал, что может произойти со смартфоном, если его случайно уронить из кармана, забыв при этом надеть чехол. 5,8-дюймовый OLED-экран мобильного аппарата стоимостью $ 999 мгновенно покрылся трещинами и глубокими сколами от верхнего левого угла к нижнему правому.

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Но задняя часть смартфона оказалась выносливой. Первый тест на прочность iPhone 11 Pro выдержал отлично - после падения с 1 м высоты никаких повреждений не было зафиксировано, но лицевая часть покрылась трещинами сильнее. Второй бросок "на спину" с той же высоты даже новых царапин не добавил. На третий раз высота была увеличена до 1,7 метров, после чего задняя крышка iPhone 11 Pro все-таки треснула в нескольких местах.

На прочность протестовали самый дорогой флагман от Apple - iPhone Xs Max. Сначала блогер JerryRigEverything проверил уязвимость экрана. "Тестирование" опубликовал на своем YouTube-канале.

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