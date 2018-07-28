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суббота, 28 июля 2018 13:02

"Антонов" нашел надежную замену "старшему брату"

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&quot;Антонов&quot; нашел надежную замену &quot;старшему брату&quot;
"Антонов" планирует вместе с Аviall построить складской комплекс

Boeing окажет помощь знаменитому украинскому авиаконструкторской бюро "Антонов". Авиапредприятие попало в тяжелый кризис после потери российского импорта в 2014 году в результате аннексии АР Крыма и начала войны на востоке Украины.

Об этом сообщает CNBC.

"Отделение Boeing - Aviall - с конца следующего года будет поставлять столько деталей для" Антонова ", чтобы обеспечить производство 8 самолетов в год. Соответствующее соглашение было подписано на международном авиашоу в Фарнборо", - говорится в сообщении.

Также "Антонов" планирует в будущем вместе с Аviall построить складской комплекс. Там будут храниться все те материалы, которые больше невозможно импортировать из России.

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Предприятие "Антонов" совместно с швейцарской компанией запланировали производство четырех типов беспилотных летательных аппаратов с максимальным взлетным весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км / ч.

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28
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